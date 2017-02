El avión no tripulado forma parte del equipo de reconocimiento a corto alcance de la base militar al sur de Arizona

Por Hugo Laveen

Fort Huachuca, AZ.— El Ejército ha perdido un avión (drone) de $1,5 millones de dólares que desapareció mientras estaba en vuelo de entrenamiento en Fort Huachuca, en el sur de Arizona.

Funcionarios de la base dicen que el avión no tripulado lanzado el martes desapareció después de perder la conexión con la estación terrestre.

Los esfuerzos masivos para encontrar el drone que falta no han tenido éxito y los funcionarios creen que se desintegró en el impacto en algún lugar en ese área general.

El avión fue parte de una misión de entrenamiento en Fort Huachuca que está siendo conducida por el Batallón de Ingenieros de la 14ta Brigada de la Base Conjunta Lewis-McChord en el estado de Washington.

“Estamos agotando todos los esfuerzos para recuperar el Drone Shadow UAS y apreciar todo el apoyo que hemos recibido de los expertos de Fort Huachuca y las agencias de la comunidad circundantes”, dijo el teniente coronel Fredrick O. Williams, portavoz de la 7 ª División de Infantería, en una noticia alerta. “La causa del incidente aún está bajo investigación”.

Si alguien tiene información relacionada con el Shadow UAS desaparecido, llame al Centro de Operaciones de Instalación de Fort Huachuca al 520-533-2291 o al Departamento de Policía Militar al 520-533-3000.

Los drones Shadow cuentan con un sistema de reconocimiento de vuelos de corto alcance que pueden volar alrededor de 134 millas. Pesa 450 libras y tiene una envergadura de 20 pies.

El ejército estadounidense no es el único que usa este tipo de drones. Modelos similares están en uso Australia, Suecia e Italia, según el fabricante.