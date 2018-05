Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Las muertes por autos calientes son demasiado comunes en Arizona. Nuestro estado es actualmente el cuarto en la nación en lo que respecta a las muertes infantiles por autos calientes, solo detrás de Texas, California y Florida.

Pero ahora, un padre de Phoenix de tres años ha desarrollado una aplicación destinada a evitar la muerte de niños que se quedan en autos calientes.

Erin J. O’Connor es el creador de la aplicación BackSeat.

Se le ocurrió la idea después de escuchar muchas historias sobre niños muriendo después de haber sido dejado en autos calientes.

“Si la gente piensa que no les puede pasar, están absolutamente equivocados”, dijo. “Incluso a los padres, abuelos y cuidadores más adoradores y cariñosos, les sucede todos los días”.

Mientras 12 niños se perdieron solo en julio de 2017 en todo el país, dos de esos niños se perdieron el 28 y 29 de julio en Phoenix.

O’Connor dice que sabía que tenía que hacer algo. Así que diseñó la aplicación The Backseat.

El asiento trasero proporciona una “red de seguridad” para los padres.

Una vez que su vehículo se detiene, la aplicación lo alertará en tres minutos de que puede haber olvidado a su hijo en el automóvil. Después de seis minutos, recibirá una secuencia de mensajes de texto hasta que lo desactive.

“Diseñé una aplicación que llegará a estos bebés antes de que haya incluso el más mínimo daño corporal”, dijo.

Si se le notifica al equipo de alerta, también enviará la ubicación del GPS y la matrícula al vehículo o vehículos que usted designó.

“Hice todo lo que pude pensar que sería un problema con la creación de algún tipo de sistema y creo que los eliminé a todos”, dijo.

Asiento trasero tiene las siguientes características:

1. Es 100% gratis.

2. No utiliza tecnología Bluetooth.

3. No requiere instalación de hardware.

4. No requiere ningún proceso sofisticado.

5. Se activa automáticamente cuando detecta una velocidad establecida del vehículo.

6. Toma menos de 5 minutos para instalar y configurar su dispositivo inteligente.

7. Las alertas para el usuario se configuran como un nivel de alerta de graduación para atraer la mayor atención hacia el usuario / cuidador de los niños.

8. No requiere que el usuario lo encienda y apague.

9. Es el único sistema conocido que alertará automáticamente a otros de su posible necesidad de ayuda.

10. Presenta configuraciones personalizables basadas en su estilo de vida.