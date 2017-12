Salud

Tener una tiroides incluso ligeramente hipoactiva podría interferir con la capacidad de una mujer de quedar embarazada, encontró un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Hace cierto tiempo que los médicos saben que las mujeres con niveles bajos de la hormona tiroidea tienen problemas con la fertilidad, señaló la autora principal del estudio, la Dra. Pouneh Fazeli, profesora asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y neuroendocrinóloga en el Hospital General de Massachusetts, en Boston.

Pero este estudio sugiere que pueden surgir dificultades incluso cuando la tiroides, una glándula con forma de mariposa ubicada cerca de la garganta, funciona en el extremo inferior del rango normal.

Más de una cuarta parte de las mujeres en el estudio que presentaban una esterilidad no explicada mostraban señales de que la glándula tiroides funcionaba a niveles normales bajos.

Esas mujeres tenían más o menos el doble de probabilidades de tener niveles más altos de la hormona estimulante de la tiroides (HET) que las mujeres que no concebían debido a problemas con el conteo espermático de su pareja de sexo masculino.

La HET es producida por la glándula pituitaria, e instruye a la glándula tiroides para que produzca más hormonas cuando es necesario. Los niveles elevados de HET pueden indicar una tiroides hipoactiva.

“Uno puede imaginarse lo difícil que es escuchar que no hay una explicación obvia sobre la incapacidad de quedar embarazada”, planteó Fazeli. “Esto podría ayudar a explicar algunos casos de esterilidad sin explicación”.

Pero el estudio no probó un vínculo causal, solo una asociación.

“Lo que no sabemos es si administrar la hormona tiroidea a alguien que está en esta situación en realidad mejorará el tiempo que pasa para la concepción”, dijo Fazeli. “Ese es en realidad el próximo paso crítico”.

Más o menos un 10 por ciento de las mujeres estadounidenses en edad fértil tienen dificultades para quedar o permanecer embarazadas, según la Oficina de Salud de las Mujeres de EE. UU. Alrededor de un 10 a un 30 por ciento de esas parejas presentan una esterilidad no explicada.

El hipotiroidismo (unos niveles de tiroides bajos diagnosticados) provoca unos ciclos menstruales muy irregulares, lo que interfiere con la ovulación y la concepción, dijo Fazeli.

En general, el hipotiroidismo se diagnostica cuando una persona tiene un nivel de HET de 4.5 o 5, señaló Fazeli. Eso muestra que la glándula pituitaria tiene problemas para activar la tiroides y llevar más hormona al cuerpo.

Pero algunos expertos creen que un nivel de HET de 2.5 indica a una persona que está en riesgo de hipotiroidismo y que podría incluso estar experimentando síntomas tempranos, comentó.

Para ver si una glándula tiroides con un rendimiento ligeramente bajo podría afectar a la fertilidad, Fazeli y sus colaboradores revisaron los casos de 187 parejas cuya esterilidad no tenía explicación. También analizaron la información de 52 parejas en la que el hombre tenía un conteo espermático extremadamente bajo, usándolas como grupo de control con fines de comparación.

Casi un 27 por ciento de las mujeres del grupo de esterilidad sin explicación tenían un nivel de HET en el rango normal alto de 2.5 o más, frente a un 13.5 por ciento de las mujeres del grupo de esterilidad masculina, dijo Fazeli.

El próximo paso en la investigación es ver si administrar a las mujeres complementos para mejorar sus niveles de la hormona tiroidea hace una diferencia, apuntó Fazeli.

Los médicos ya evalúan los niveles de tiroides en las mujeres embarazadas y las tratan si es necesario, dijo el Dr. Tomer Singer, director de endocrinología reproductiva en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

“Hemos implementado bastante el tratamiento de las pacientes con complementos de tiroides cuando tienen una HET superior a 2.5, porque sabemos que varios estudios han mostrado que durante el embarazo el desarrollo del cerebro del bebé puede verse afectado si la paciente no ha sido tratada por hipotiroidismo”, comentó Singer, que no participó en el estudio.

“Esto es algo parecido”, dijo. “Ahora, las pacientes que intentan concebir deben ser tratadas, y si no se tratan, eso en sí podría ser una causa contribuyente de la esterilidad”.

Por otra parte, los médicos quizá deban enfocarse en los problemas de salud que provocan los niveles bajos de tiroides, porque podrían ser los verdaderos culpables de la esterilidad, apuntó el Dr. Alan Copperman, director de endocrinología reproductiva y esterilidad en el Sistema de Salud Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York. Copperman tampoco participó en el estudio.

“¿Se trata de hecho de una persona que tiene problemas de salud demostrados por la insuficiencia de hormona tiroidea circulante? ¿Tiene problemas inmunitarios? ¿O es ruido de fondo?”, preguntó Copperman. “Creo que no hemos respondido a esa pregunta. Si el hallazgo es real, podría ser solo un indicador sustituto de otros problemas de salud”.

El nuevo estudio se publicó en la edición en línea del 19 de diciembre de la revista Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

