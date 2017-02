Por Hugo Laveen

El Departamento de Policía de Phoenix está buscando a la persona responsable de dañar equipo eléctrico dentro de un área protegida en el aeropuerto internacional de Sky Harbor a principios de esta semana.

Según el sargento Jonathan Howard, sucedió el lunes entre las cuatro y las seis de la mañana.

“El daño inició un informe de servicio, pero no interfirió con las operaciones del aeropuerto”, dijo Howard. “El daño fue descubierto cuando los técnicos respondieron para evaluar los indicadores de problemas”.

Los oficiales fueron llamados a la escena y lanzaron una búsqueda extensa para ubicar al sospechoso pero no encontraron nada.

En el área asegurada, al sospechoso causó daños en donde se encuentra el antiguo camino de la torre de control, entre la pista sur del aeropuerto y el río Salado.

Howard no explicó exactamente lo que el sospechoso hizo o qué tipo de equipo fue dañado, ni tampoco tenía una descripción de ese sospechoso.

Howard dijo que no había ningún video de vigilancia disponible.

El Aeropuerto Internacional Sky Harbor, conocido como el aeropuerto más amable de los Estados Unidos, tiene alrededor de 1.200 llegadas y salidas diarias por lo que es uno de los 10 aeropuertos más ocupados del país. Más de 120.000 pasajeros pasan por sus tres terminales cada día.

En 2015, Sky Harbor vio más de 44 millones de pasajeros y sus tres pistas de aterrizaje acomodaron 440.411 aterrizajes y despegues.

Mientras que el aeropuerto es poseído y funcionado por la ciudad de Phoenix, es autosuficiente, lo que significa que no se utiliza el dinero de impuestos locales. Los ingresos de las tiendas y restaurantes en las terminales, junto con dinero de estacionamiento, taxis y alquiler de coches, financian el aeropuerto.