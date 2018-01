Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El número de casos de fiebre del valle en Arizona aumentó en noviembre, lo que sitúa al estado en un total de fin de año superior a 2016, dijo el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Hubo 926 casos reportados en noviembre, el total mensual más alto desde septiembre de 2015, según informó The Arizona Republic el miércoles.

Los funcionarios no están seguros de cómo explicar el aumento de noviembre, dijo Cara Christ, directora de atención médica del estado.

El gran volumen de informes en noviembre probablemente situará el total de 2017 en los 6.101 casos informados en 2016.

Los funcionarios creen que el total de 2017 permanecerá por debajo del total de 7,622 de 2015.

La fiebre del valle es una enfermedad respiratoria a veces mortal causada por esporas que se encuentran en el suelo. Puede causar síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar y sarpullido.

La mayoría de los casos ocurren en California y Arizona. Los expertos creen que la enfermedad no está informada.

Parte del problema es que muchos médicos en el condado de Maricopa en Arizona recibieron capacitación en áreas donde la enfermedad es rara, dijo el Dr. John Galgiani, director del Centro de Excelencia Valley Fever de la Universidad de Arizona.

Un estudio del departamento de salud del estado descubrió que solo un pequeño porcentaje de las personas diagnosticadas con neumonía son sometidas a pruebas de fiebre del valle, dijo Galgiani.

Los médicos siempre deben ordenar pruebas para la fiebre del valle para los pacientes que sufren de neumonía, dijo.

Una nueva prueba para la enfermedad realizada por una compañía de Utah promete resultados más rápidos.

Si bien puede tomar un laboratorio hasta tres semanas para completar la prueba existente, DxNA LLC puede tener los resultados dentro de una hora, dijo David Taus, CEO de la compañía.

Michael Saubolle, un microbiólogo clínico de Sonora Quest, espera que el laboratorio médico comience a ofrecer la prueba DxNA a principios o mediados de 2018.