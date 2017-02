Así lo confirma una declaración reproducida por la prensa local.

NACIONAL

El empresario Andrew Puzder, designado por el presidente estadounidense para ser el próximo secretario de Trabajo, se retiró este miércoles, de acuerdo con una declaración reproducida por la prensa local.

“Estoy retirando ni nominación para ser secretario de Trabajo. Me siento honrado de haber sido considerado y agradecido por aquellos que me han apoyado”, escribió el empresario en la red social Twitter.

La confirmación de Puzder era considerada prácticamente imposible por el Senado estadounidense, ya que incluso legisladores del oficialista Partido Republicano tenían dudas sobre su candidatura.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, comentó a la prensa que Puzder “se ha retirado”.

Instantes después de conocerse la noticia, el senador republicano Marco Rubio señaló que la decisión de Puzder fue “correcta”. El senador Chuck Schumer, líder de la bancada del partido Demócrata, apuntó de su lado en una nota que la retirada de Puzder “es una victoria de los trabajadores estadounidenses”.

Días atrás, Puzder, afirmo haber empleado a una inmigrante indocumentada como ama de llaves hasta que se entero del estatus migratorio de la trabajadora. Este es el segundo nominado por la Casa Blanca en realizar una revelación de este tipo.

Asuntos migratorios relacionados con empleados domésticos han obligado a los nominados de otros presidentes a dejar de lado su candidatura, pero ni Puzder, CEO de CKE Restaurants Inc., sociedad matriz de Hardee’s y Carl’s Jr., ni el presidente del comité que sopesa su nominación creen que esto vaya a descarrilar el proceso. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Puzder expreso el martes que continua comprometido con seguir adelante con su nominación.

El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado ha pospuesto la audiencia de confirmación de Puzder varias veces a la espera de que el multimillonario nominado presente el papeleo necesario en la Oficina de Ética Gubernamental. La audiencia estaba programada para el martes y fue pospuesta indefinidamente. La información, revelada primero el lunes por The Huffington Post, es el giro mas reciente.

Por su parte La senadora Dianne Feinstein de California afirmo que, aunque el tema del ama de llaves es “desafortunado por ser muy sensible”, ella tiene mayores preocupaciones en torno a Pudzer.

“Este es el puesto de secretario de Trabajo y yo lo conozco, y creo que es una posición muy difícil para él porque uno tiene que ser un defensor del trabajo y debe asegurarse de que las leyes laborales sean justas”.

La nominación de Pudzer ha atraído intensas reacciones negativas de sindicatos y otros grupos laborales que se oponen a la forma en que su compañía trata a los trabajadores.