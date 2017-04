El dinero sucio del gobierno de Duarte si llegó a los aliados de Miguel Ángel Yunes, responde el excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional

Internacional

El ex candidato de Morena en Veracruz, Cuitláhuac García, se desmarcó de los señalamientos de que su partido fue apoyado por el gobierno de Javier Duarte, como ha acusado desde el gobernador Miguel Ángel Yunes, políticos del PAN y del PRI.

En una entrevista para Carmen Aristegui, aseguró que se trata de una “falsedad que la vienen repitiendo y repitiendo”, involucrando incluso a la hoy candidata de su partido en Edomex, Delfina Gómez.

Precisó que los 2.5 millones de pesos que refieren y repiten que dieron a Morena, fueron otorgados en realidad a ejidatarios de Tatahuicapan, que protestaban en la presa Yuribia, lo cual dejaba sin agua a Coatzacoalcos, en un conflicto que data de hace 20 años.

“En la época de Fidel Herrera y Duarte firmaron (con los ejidatarios) que les dieran dinero… se hizo hasta como tradición de que tomaban la presa, el gobierno les daba dinero”, apuntó.

García sostuvo que esto no tiene que ver con su partido y quien fraguó ese acuerdo es un allegado del propio Yunes: Rogelio Franco, actual secretario de gobierno veracruzano.

“Exigí pruebas de que dijeran cómo (supuestamente Duarte apoyó a Morena)”, recordó.

En la pasada elección, dijo, “todo fue contra mí, ¿dónde está esa supuesta ayuda que me dieron?”.

El dinero otorgado a los ejidatarios “nada tiene que ver con Obrador ni con un servidor”, sostuvo.

“Cuando Yunes empieza a señalarlos de que estaban movidos por Morena, tomaron la presa, e hicieron que su secretario fuera hasta allá” para declarar que no era cierto.

“Sería importante que te hiciera llegar ese documento (los recursos otorgados a los ejidatarios). Cuando le preguntaste cuál era la evidencia, dijo tener un documento pero no lo ha dado a conocer, que mencione los nombres de quiénes firmaron”, urgió.

En cambio, reviró, aliados de Duarte, como el propio Franco o el ex contralor duartista sí recibieron recursos del gobierno anterior.

“Yunes no ha querido decir nada del contralor de Javier Duarte… Duarte billeteaba a los dirigentes del PRD”, aseveró.

Odebrecht: el hilo que une

Cuitláhuac García también llamó a investigar un “hilo que une” a Duarte, Yunes, Calderón y Peña Nieto: los contratos otorgados a Odebrecht en Veracruz, durante la pasada y la presente administración.

“Odebrecht se reunió con Peña Nieto para seguir manteniendo contratos que logró con Calderón”, indicó.

Pidió que a Duarte, ahora que está detenido, “se le preguntara qué fue lo que Calderón y Peña le pidieron para atender a esta empresa”.

Además, agregó que Yunes ha olvidado un tema: el dinero que “iba a la campaña de Peña Nieto” por parte de la administración duartista.

Incluso el ex presidente Calderón reveló que el monto de desvíos ascendía a más de 3 mil millones de pesos. “Ese tema ya lo calla Miguel Ángel Yunes… Calderón supo de ese dinero que se entregó a la campaña”, concluyó.