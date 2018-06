Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Una despachadora de 911 de Chandler fue asesinada por un presunto conductor afectado, dijo la policía.

Cathy Coppes fue asesinada el domingo en la US 89 a unas 20 millas al norte de Flagstaff.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública, un hombre de 42 años de Kaibeto, Arizona, se dirigía hacia el norte en una camioneta Ford alrededor de las 10:30 a.m. cuando cruzó la línea central y chocó de frente contra Coppes, que conducía una motocicleta.

Según el sitio web del Departamento de Policía de Chandler, ella murió en el momento del impacto.

El DPS dijo que no llevaba casco.

El conductor del camión, que no ha sido identificado, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y fue llevado al Centro Médico Flagstaff. Su condición es desconocida.

El DPS dijo que la investigación está en curso y no se ha descartado el deterioro.

Coppes comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Chandler en abril de 2002. Era un miembro valioso del personal de comunicaciones y fue instrumental en la capacitación y el desarrollo de nuevos empleados, dijo la policía.

La policía de Chandler califica el accidente fatal como “una pérdida trágica y sin sentido”.

Coppes tenía 58 años y su esposo le sobrevivió.