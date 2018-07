Por Hugo Laveen

Michigan. El post en Facebook de una mujer de Michigan que pidió tiempo libre debido a una emergencia familiar, se volvió viral después de que publicó capturas de pantalla de un impactante intercambio de texto con su jefe.

Crystal Reynolds Fisher le dijo recientemente a su gerente que no podría trabajar en un turno próximo porque su hijo de 18 años estaba en soporte vital en un hospital.

Su gerente respondió: “Si no puedes venir a trabajar, estás abandonando”.

Fisher dijo en una publicación de Facebook que notificó a su jefe con 48 horas de anticipación, pero el gerente no cedió.

Después de que la mamá escribió, “Te estoy haciendo saber que no puedo ir a trabajar debido a que la vida de mi hijo esta en la línea”, el gerente la acusó de crear drama.

“No hay ninguna razón por la que no puedas trabajar y no tolere el drama”, dijo el jefe en un texto.

Ok, esta no es una aplicación para el oftalmólogo o una aplicación de dentista, esta es la vida de mi hijo de la que estamos hablando, ¡él está en mantenimiento de vida!

Desde que Fisher publicó el intercambio en Facebook el sábado, se ha compartido más de 70,000 veces.

El empleador, la gasolinera PS Food Mart, también respondió al mensaje y anunció el lunes que el gerente había sido despedido. Mientras tanto, la compañía le dijo a Fisher que puede “tomarse todo el tiempo que necesite durante este período difícil”.

Quisiéramos hacer un seguimiento del problema que se nos informó recientemente sobre cómo uno de nuestros gerentes manejó la solicitud de tiempo libre de un empleado. Investigamos y descubrimos que la situación se manejó de manera inadecuada y sin la compasión que valoramos como compañía. Por eso, lo sentimos mucho.

Como resultado de este hallazgo, tomamos medidas rápidas y PS Mart ya no emplea a ese gerente. También hemos reafirmado a nuestra empleada que podrá tomarse todo el tiempo que necesite durante este difícil período. Queremos agradecer al público por su preocupación.