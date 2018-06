Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. A Sue Hartin le encantó ser una guarda-parques de los Parques de Arizona y todavía está en estado de shock por su repentino despido la semana pasada.

“He estado en una profunda depresión y ansiedad desde entonces”, dijo Hartin. “No he dormido en siete días. No comí durante cinco. Era mi vida”.

La ex empleada del estado pasó 19 años en el trabajo y esperaba retirarse el próximo junio y obtener una pensión completa. Pero eso no va a suceder, y Hartin no tiene idea de por qué, porque nadie se lo dirá.

“Eso me está matando”, dijo Hartin. “Cuando trabajas tanto por algo, porque no obtienes mucho dinero trabajando para el estado, es difícil. No voy a mentirte, estaba esperando mi pensión”.

En 2015, la ranger Sue fue nombrada la empleada del año por la Asociación de Alojamiento y Turismo de Arizona, y recibió una excelente revisión de trabajo en 2017.

La mujer de 59 años ha estado luchando contra el cáncer en un ojo y ha perdido algo de trabajo en los últimos meses.

Hace poco se le otorgó la protección laboral del Acta de Licencia Médica Familiar mientras lidiaba con sus problemas de salud, y una cirugía programada para agosto.

Sin embargo, eso no evitó su despido. “Solo quería llegar a mi retiro”, dijo Hartin. “Fue casi como si hubiera sido hecho a propósito”.

Hartin dijo que había sido regañada en el trabajo un par de veces en el último año, citando infracciones menores, pero que no creía que hubiera alcanzado el nivel de despido.

Según Hartin, un nuevo supervisor la atacó e hizo las cosas difíciles en el trabajo. Hartin piensa que puede haber sido despedida debido a su edad.

La ranger Sue actualmente se está ocupando de su madre de 89 años y se pregunta cómo pagará las facturas sin trabajo, sin pensión y sin beneficios de salud que se agotan el viernes.

“No sé si han hecho algo mal, pero definitivamente me han roto el corazón”, dijo Hartin. “Eso me quedará para siempre porque no soy la misma persona”.

“Estamos revisando de cerca este caso para garantizar que se manejó adecuadamente”, dijo Daniel Scarpinato, vocero del gobernador Doug Ducey.