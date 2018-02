Por Hugo Laveen

Manchester, NH. Un profesor adjunto en línea le dijo incorrectamente a una alumna que Australia no es un país y le dio una calificación reprobatoria, lo que provocó que la Universidad del Sur de New Hampshire reemplazara al instructor.

Según informó Buzzfeed News, la estudiante de 27 años en Idaho fue asignado para comparar las normas sociales estadounidenses con las de otro país. Ella eligió estudiar el uso de las redes sociales en Australia, pero el profesor le dio un cero en esa parte de la tarea, diciendo que Australia es un continente, no un país.

Australia es en realidad ambas cosas: un país y un continente también llamado Oceanía.

Los funcionarios de la universidad dijeron a WMUR-TV que el instructor fue reemplazado después de una investigación. En un comunicado, la universidad dijo que lamenta profundamente la interacción entre el profesor y la estudiante, y deseó a los atletas de Australia buena suerte en los Juegos Olímpicos.