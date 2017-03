Por Hugo Laveen

Algunos vecinos y conductores están observando desde el viernes, una imagen del presidente de los Estados Unidos, entre signos que incluyen svásticas y dólares, en un gran anuncio panorámico.

Este panorámico ha sido creado y financiado por la artista de Los Ángeles Karen Fiorito.

“Estoy muy frustrada como creo que mucha gente lo está, y no creo que siéntamos que nuestras voces están siendo escuchadas”, dijo Fiorito.

Ella escogió el simbolismo impactante para reflejar eso. “Para mí, dice poder, dinero y dictadura”, dijo, describiendo los signos nazis de tipo suástica en la cartelera.

Parece que toda la ciudad ha tomado nota, la gente se detiene a mirar y tomar fotos.

Un amigo de Fiorito es dueño de la cartelera y no cobra su alquiler. Ella planea mantener la pieza por al menos un año, si no hasta el final de la presidencia de Trump.

“Tenemos un líder de nuestro país y debemos respetarlo si estamos de acuerdo con él o no”, dijo Whiteman.

Undécimo Monk3y, un negocio de propiedad local debajo de la señal dice que no tiene nada que ver con la cartelera. Espera que la gente descontenta con el signo no se quede con ellos.

“Algo tan audaz y poderoso como esa declaración, la gente tiende a enojarse y enojarse”, dijo Rubén González con Eleventh Monk3y.

Está preocupado por las posibles amenazas, el vandalismo y hasta la violencia.

“Somos una tienda como cualquier otra tienda, hay barras en las ventanas, pero no va a impedir que se rompan la ventana, o simplemente la gente a veces puede quedarse fuera y esperar a que alguien suba”, dijo González.