Se trata del primer caso que se presenta este año, de la enfermedad cuyo mayor riesgo es ser sumamente contagiosa.

Por Leonardo Reichel

Chandler, AZ.- Un estudiante de la Escuela Preparatoria Hamilton en Chandler ha sido infectado de paperas, según confirmaron funcionarios de salud esta semana.

La identidad del estudiante no ha sido revelada, y no está claro como le fue contagiada esa enfermedad, sin embargo el Departamento de Salud del Condado de Maricopa envió una carta a los padres informándoles sobre el caso.

Aunque se trata de una enfermedad que se consideraba erradicada, durante el año 2018 hubo dos casos de paperas en el condado, y este es el primero que se presenta durante el presente año.

Las paperas son una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga por el aire al toser o al contacto con “secreciones infectadas de la boca, la nariz o la garganta”, dijo el departamento. También puede contagiarse con la saliva de una persona infectada, como compartir utensilios para comer o botellas de agua.

Según los funcionarios de salud la mayoría de los niños reciben su primera vacuna contra las paperas cuando tienen entre 12 y 15 meses de edad y su segunda vacuna entre los 4 y los 5 años.

También dijeron que las paperas pueden ocurrir en personas vacunadas, por lo que los padres deben estar atentos a los síntomas de las paperas, incluso si su hijo está vacunado.

Esos son los síntomas:

Hinchazón y sensibilidad de una o más de las glándulas salivales alrededor del cuello y la mandíbula. Generalmente es la glándula ubicada delante y debajo de las orejas por la curva de la mandíbula.

Dos o tres días antes de la inflamación de la glándula, puede presentarse una fiebre de bajo grado acompañada de dolores musculares, falta de apetito, dolor de cabeza y / o dolor de oído.

La hinchazón y el dolor en los testículos pueden ocurrir en niños mayores y en hombres adultos. Las mujeres pueden tener dolor abdominal (vientre) debido a la inflamación de los ovarios.

En algunos casos, las paperas causan síntomas de meningitis (rigidez en el cuello y dolor de cabeza), que generalmente desaparecen sin problemas, pero deben ser evaluadas por un proveedor de atención médica. En raras ocasiones, las paperas causan inflamación del cerebro (encefalitis).

Se recomienda a los padres que lleven a sus hijos a un proveedor de atención médica si hay alguno de estos síntomas y deben informarles que su hijo ha estado expuesto a las paperas para que otros pacientes no estén expuestos durante la visita. Si se diagnostica paperas, deben notificar a la enfermera de la escuela. El estudiante puede regresar a la escuela el sexto día después del inicio de la inflamación de las glándulas, dijeron los funcionarios.