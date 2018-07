Por Hugo Laveen

Cave Creek, AZ. Dos personas fueron capturadas en video robando sapos del Desierto de Sonora del Área de Conservación del Rancho Spur Cross y los Parques del Condado de Maricopa están pidiendo su ayuda para identificarlos.

Sucedió el jueves 19 de julio de 2018, justo antes de las 10 de la noche.

Los guarda parques del condado de Maricopa lanzaron un clip en la página de Facebook del área de conservación Spur Cross Ranch el lunes. En ese video, puedes ver al menos a un sapo moviéndose en lo que parece una bolsa de plástico.

Otro clip muestra a una mujer metiendo un sapo en la bolsa.

Esos clips están entre varios que han sido entregados a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, según la publicación de Facebook.

Los sapos del desierto de Sonora, también conocidos como sapos del río Colorado, se encuentran entre los sapos más grandes de América del Norte, según el Museo del Desierto Arizona-Sonora. Son más activos durante el monzón de verano y generalmente son nocturnos.

“Los sapos del desierto de Sonora tienen toxinas extremadamente potentes y defensivas que se liberan desde varias glándulas … en la piel”, explica DesertMuseum.org. “Los animales que hostigan a esta especie generalmente están intoxicados por la boca, la nariz o los ojos. Los dueños de los perros deben ser cautelosos: las toxinas son lo suficientemente fuertes como para matar a perros adultos que recogen o sacan a los sapos”.

Esas toxinas tienen propiedades alucinógenas, por lo que los miembros de esta especie han sido víctimas de “lamer sapos”.

Los sapos llegaron a los titulares en 1994 cuando un profesor de 41 años de edad fue arrestado por tener el veneno de un sapo del Desierto de Sonora en un salón de clases en un campamento donde enseñaba.

Según un artículo de New York Times, Bob Shepard fue acusado de poseer varias drogas, pero “es el veneno del sapo, que Shepard dijo a los investigadores que se había secado y fumado, que ha llamado la atención en una investigación de drogas”.

El artículo dice que Shepard atrapó a los sapos mientras acampaba en Arizona y que “… fue la primera persona arrestada por posesión de veneno de sapos psicodélicos, clasificada por el gobierno federal como alucinógena de la Lista 1, como LSD y mescalina.”

En cuanto al robo de la semana pasada en Cave Creek, no está claro por qué los ladrones, que parecen ser dos hombres jóvenes en su adolescencia tardía o 20 años y una mujer, tomaron los sapos. Los tres se encontraban en el área de conservación unas dos horas después de que cerrara por la noche.

“[T] hey también han violado Park Rule R-109”, según la publicación de Facebook.

Esa regla involucra el vandalismo y prohíbe “[d] desenvolver, dañar o quitar … cualquier propiedad del Condado administrada por el Departamento”. Eso incluye sapos y cualquier otro “recurso natural”.

Spur Cross Ranch Conservation Area se encuentra en Cave Creek, aproximadamente a una hora al norte de Phoenix. Está abierto todos los días del año, de domingo a jueves, de 6 a.m. a 8 p.m., y de viernes a sábado, de 6 a.m. a 10 p.m.