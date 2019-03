Los viajeros en el aeropuerto LAX pudieron estar expuestos a la contagiosa enfermedad, advierten funcionarios

Por Leonardo Reichel

Funcionarios de salud han publicado una advertencia a los viajeros que acudieron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, sobre el peligro de contagio de Sarampión al que estuvieron expuestos.

Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles se confirmó un caso de sarampión en una persona que viajó a través del Aeropuerto LAX mientras estaba infectada el jueves 21 de febrero de 2019.

Según la salud pública, la persona infectada llegó al vuelo 583 de China Eastern en la Terminal B del Aeropuerto Internacional Tom Bradley (TBIT), Puerta 133, el jueves 21 de febrero de 2019, a las 9:00 am y tuvo una escala en Delta Airlines, Terminal 3, puerta 32, mientras espera la salida en el vuelo DL 5705 de Delta el jueves 21 de febrero de 2019.

Viajeros de LAX que estuvieron en la Terminal B y Delta Terminal 3 desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. El jueves puede estar en riesgo de desarrollar sarampión debido a la exposición a este viajero, dijeron el martes en un comunicado de prensa.

De acuerdo con los funcionarios de salud, se notificará por separado a los pasajeros asignados para seleccionar asientos en el vuelo DL 5705 de Delta si pudieron haber estado expuestos a esta persona durante el vuelo.

Salud pública recibió los detalles de este caso el jueves 7 de marzo. Las autoridades dijeron el martes que no existe ningún riesgo actual relacionado con el sarampión en el aeropuerto LAX en este momento, ya que el período de posible exposición ha finalizado. Además, dado que el sarampión se transmite de persona a persona por la vía respiratoria, no existe ningún riesgo relacionado con los alimentos que pueden haberse consumido en el aeropuerto. Sin embargo, las personas que estuvieron presentes en la Terminal B TBIT y Delta Terminal 3 de LAX el jueves 21 de febrero de 9:00 a.m. a 9:00 p. M. en riesgo de desarrollar sarampión y debe estar atento a los síntomas de la enfermedad.

Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojos rojos) y una erupción que generalmente aparece de 10 a 21 días después de la exposición. Las personas deben comunicarse con su proveedor de atención médica si desarrollan síntomas de sarampión. Si los individuos expuestos no han desarrollado síntomas hasta el 14 de marzo de 2019, ya no se les considera en riesgo de contraer sarampión por esta exposición.

“Si piensa que usted o alguien que conoce ha estado expuesto o tiene sarampión, comuníquese con su proveedor de atención médica por teléfono inmediatamente antes de ingresar”, dijo Muntu Davis, MD, MPH, Oficial de Salud del Condado de Los Angeles. “Las personas que pueden haber estado expuestas al sarampión y que no han sido inmunizadas pueden recibir la vacuna contra el sarampión y estar protegidas contra el desarrollo de la enfermedad. Vacunarse es la mejor manera de evitar la propagación del sarampión ”.