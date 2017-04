Por Hugo Laveen

Fuentes de la ley han confirmado la identidad de la “persona de interés” en relación con el notorio caso del “Serial Street Shooter”.

Su nombre es Aaron Juan Saucedo. El joven de 23 años fue arrestado el miércoles por la noche por un cargo de asesinato no relacionado, con un tiroteo de 2015 en Phoenix. La policía dijo que las pruebas balísticas vinculaban la pistola de 9 mm Hi-Point de Saucedo al asesinato de Raúl Romero, de 61 años.

Los detectives han visitado a las víctimas supervivientes del Serie Street Shooter y testigos y mostrándoles fotos de personas con aspectos parecidos, incluyendo la de Saucedo.

Según vecinos que viven cerca de la casa en Phoenix de Saucedo de 23 años, este condujo un sedán negro BMW serie 5 que coincide con la descripción del vehículo relacionado con los crímenes. Los detectives han tomado ese vehículo como evidencia.

Lo que estamos esperando ahora es si Saucedo va de “persona de interés” a un sospechoso oficial en el caso.

La jefe de policía de Phoenix, Jeri L. Williams, emitió una declaración el martes a través de Facebook en relación con la complejidad de la investigación.

La policía cree que el tirador de la calle Serial es responsable de nueve ataques de marzo a julio de 2016. Siete personas murieron y dos resultaron heridas en tiroteos que comenzaron en la sección de Maryvale del oeste de Phoenix y se extendieron al centro de la ciudad y al este.

Según los documentos de la corte, el asesinato de Romero en 2015 involucró el mismo tipo de pistola usada en los disparos de la autopista Phoenix. Romero fue baleado y asesinado cerca de Seventh Street y Bethany Home Road el 16 de agosto de 2015, 11 días antes del primer incidente de la autopista.

Investigadores del Departamento de Seguridad Pública arrestaron a Leslie Merritt Jr. después de que dijeron que los fragmentos de bala encontrados en la escena de cuatro de los tiroteos en autopistas coincidían con un arma de Merritt que había empeñado recientemente. Fue arrestado en septiembre de 2015, pero todos los cargos fueron retirados en abril de 2016.

El arma de fuego de Merritt era una de ocho pistolas de 9 milímetros confiscadas por el DPS de tiendas de empeño del valle como parte de la investigación del ‘tirador de la autopista’. Resulta que una pistola Hi-Point de 9 mm que perteneció a Saucedo fue también una de las ocho.

El abogado de Phoenix Jason Lamm representó a Merritt en el caso criminal. Ha presentado una demanda por arresto injustificado contra el Estado en nombre de su cliente.

“El problema es que DPS nunca comparó el arma de Saucedo con la evidencia en el caso de los tiradores de autopistas”, dijo Lamm.

La prueba del DPS vinculó a las ocho armas. Pero, cuando consiguieron lo que dijeron era un fósforo con el arma de Merritt, admiten que pararon la prueba de la comparación.

“Ese fue el gran debate en el caso criminal donde el laboratorio criminal del DPS dijo que era un caso fundado, pero dos expertos nacionales y el ATF refutaron ese hallazgo”, dijo Lamm.

Los dos expertos de renombre nacional a los que se refiere Lamm fueron contratados por la fiscalía. Cuando la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa recibió sus conclusiones, el caso contra Merritt fue desestimado.

Cuando se llegó a un comentario, un portavoz de DPS rechazó la posibilidad de una conexión entre Saucedo y la investigación del tirador de la autopista.

“En este momento no hay evidencia que vincule los dos casos”, dijo el oficial Kameron Lee del DPS en un comunicado.

DPS todavía considera a Merritt un sospechoso

Pueden llamarle como quieran. Pueden llamarlo la Reina de Inglaterra. El hecho del asunto es que Leslie no es responsable de los disparos en la autopista I-10″, dijo Lamm.

No está claro si el Departamento de Policía de Phoenix hará comparaciones balísticas entre el arma de Saucedo y las pruebas en los disparos de las autopistas.