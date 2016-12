Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— Un hombre de Mesa se enfrenta a media docena de cargos por presuntamente conducir ebrio con dos pasajeros menores de 15 años en el auto.

La policía arrestó a Isauro Carrillo Chávez en el área de Lindsay Road y University Drive poco después de las 3 de la madrugada del día de Navidad.

De acuerdo con los papeles de la corte, Chávez fue visto conduciendo alrededor de 70 mph en una zona de 45 millas por hora en condiciones de lluvia. La policía entonces lo vio pasarse una luz roja cerca de Val Vista y de University Drive.

“La policía intentó seguir al acusado y le observó que no mantuvo el carril por aproximadamente 1 milla mientras que se movía en la mediana del centro, y acelerando más allá de un paso del policía del vehículo de 80mph [sic],” dice la declaración probable de la causa del oficial arrestando.

De acuerdo con esa declaración, Chávez oprimió los frenos mientras se deslizaba a Lindsay Road y University Drive. La parada fue bastante difícil, de acuerdo con los documentos de la corte, que los neumáticos estaban humeando.

El oficial que había estado siguiendo inició una parada de tráfico.

“Cuando entró en contacto con, noto signos y numerosos síntomas deque estaba ebrio, cara enrojecida, ojos enrojecidos y acuosos, tenía un olor del alcohol que venía de su persona, “El oficial que lo90 arrestó, escribió en su informe.

La policía dijo que después de haber leído sus derechos Miranda, Chávez admitió que había estado bebiendo y había consentido en una prueba preliminar de aliento o PBT. De acuerdo con los papeles de la corte, esa prueba puso el contenido de alcohol en sangre de Chávez en 0.160, que no sólo está muy por encima de la definición legal de deterioro (0.08), sino que también es considerado DUI extremo, bajo la ley de Arizona es algo más de 0.15.

La policía dijo que Chávez tenía dos pasajeros jóvenes en el auto con él.

“Las acciones del acusado mostraron un claro desprecio temerario por la vida humana y la propiedad, y colocaron a los 8 [sic] y 11 años de edad [sic] pasajeros en el vehículo en peligro extremo”, dice la causa probable de declaración de arresto.

Chávez enfrenta una variedad de cargos, incluyendo dos cargos por delitos graves de abuso infantil, DUI agravado, conducción imprudente, no mostrar una licencia o identificación y superar el límite de velocidad en 20-45 mph.

El juez Sigmund Popko estableció una fianza de $2.500 dólares. No está claro si Chávez la ha presentado.

Chávez deberá presentarse a la corte para definición de situación el 30 de diciembre, seguida de una audiencia preliminar el 4 de enero.