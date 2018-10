Por Hugo Laveen

Plantación, FL.- Las autoridades federales arrestaron a un hombre en relación con los supuestos paquetes de explosivos descubiertos esta semana, anunció el viernes el Departamento de Justicia.

Múltiples fuentes policiales identificaron al sospechoso como Cesar Sayoc, de 56 años. Tiene una dirección en Aventura, Florida, y fue arrestado en un negocio en Plantation, a unas 20 millas de distancia, en el sur de la Florida. Tiene antecedentes penales y vínculos con Nueva York, agregaron las fuentes.

Una camioneta blanca, adornada con imágenes del presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, así como una calcomanía de “CNN Sucks”, en Plantation, fue llevada a Miramar, Florida, donde se encuentra una oficina de campo del FBI, una agencia policial. dijo el oficial.

Los cargos

Sayoc enfrenta cinco cargos federales dijo el Procurador General Jeff Sessions: Transporte interestatal de un explosivo, Envío ilegal de explosivos, Amenazas contra ex presidentes y otras personas, Amenazas a las comunicaciones interestatales y Agredir a oficiales federales actuales y anteriores.

Sayoc enfrentará hasta 58 años de prisión.

“Quiero reiterar que el acusado en este caso es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad”, agregó Sesiones después de describir los cargos.

Los paquetes

En solo unos pocos días, 12 paquetes sospechosos que contenían lo que parecen ser bombas de tubería se enviaron a destacados demócratas y críticos del presidente Donald Trump.

12 paquetes de explosivos de hecho fueron enviados a destacados críticos de Trump, y 2 más están siendo investigados.

El viernes se descubrieron otros dos paquetes sospechosos, esta vez dirigidos al senador por Nueva Jersey Cory Booker y al ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, lo que elevó a 12 el número total de bombas de pipa enviadas a los destacados críticos de Trump.

Los 12 paquetes encontrados fueron dirigidos a las siguientes personas: Filántropo multimillonario George Soros, La ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, El ex presidente Barack Obama, El ex director de la CIA John Brennan, El ex fiscal general Eric Holder, Representante de los EE. UU. Debbie Wasserman Schultz (D-FL), Representante de EE.UU. Maxine Waters (D-CA) (dos paquetes), El actor Roberto de Niro, CNN, El ex vicepresidente Joe Biden (dos paquetes), Ex Director de Inteligencia Nacional James Clapper y El senador por Nueva Jersey Cory Booker.

Se están investigando dos paquetes más, lo que elevaría el total a 14. Los agentes de la ley dicen que las autoridades están investigando un posible paquete sospechoso en Sacramento, California, dirigido a la Senadora Kamala Harris (D-CA).

Otro paquete, dirigido al prominente donante demócrata Tom Steyer, fue encontrado en California el viernes por la tarde. Según la CNN, Steyer gastó millones en anuncios que pedían la destitución del presidente Trump.

Hablando en la Casa Blanca el viernes por la tarde, Trump felicitó a la policía por el arresto y denunció lo que llamó “actos terroristas”. También hizo un llamado a la unidad: “paz, amor y armonía como compatriotas”.

“Nunca debemos permitir que la violencia política eche raíces en Estados Unidos”, dijo Trump en un momento dado. “Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder como presidente para detenerlo”.

A medida que la situación se desarrollaba a media mañana, antes de que se anunciara el arresto, el presidente se quejó en Twitter de que los medios informativos estaban ocupados informando sobre “cosas de la” bomba “y no sobre la política.

“A los republicanos les está yendo tan bien en la votación temprana, y en las urnas, y ahora estas cosas de ‘Bombas’ ocurren y el ímpetu se ralentiza en gran medida, noticias que no hablan de política. Muy desafortunado, ¿qué está pasando? ¡Republicanos, salgan y voten!” tuiteó Trump.

ADN, teléfono celular ayudó a identificar sospechoso

El ADN encontrado en al menos uno de los paquetes, así como el teléfono celular de Sayoc, ayudó a los investigadores a identificarlo, dijeron varios oficiales de la ley.El Servicio Secreto no lo conocía previamente, dijeron fuentes policiales, pero los registros de la Florida muestran una serie de arrestos que se remontan a principios de los años noventa.

Entre ellos destaca el arresto en 2002 por la policía de Miami por un delito descrito en los registros en línea como una “amenaza de bomba” y “amenaza con descargar un dispositivo destructivo”. Un informe policial en el momento muestra que amenazó con volar una compañía eléctrica y que “sería peor que el 11 de septiembre”.