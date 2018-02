Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un hombre casi fue atropellado mientras caminaba por la Interestatal 10 el martes por la mañana.

Sucedió en los carriles hacia el oeste en 7th Street, justo afuera del túnel.

Las cámaras del Departamento de Transporte de Arizona mostraron al hombre caminando por la rampa de entrada en ese lugar.

Luego caminó hacia la derecha en la autopista, esquivando vehículos de rápido movimiento mientras cruzaba 5 carriles de tráfico.

“Los policías respondieron y realizaron un corte de tráfico mientras que otro oficial localizó y detuvo al peatón”, dijo el soldado Kameron Lee del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. “En este momento está bajo arresto, pero no sabemos por qué estaba en la autopista”.

El hombre no fue golpeado por un vehículo y no pareció herido.

DPS no ha publicado su nombre.