Por Hugo Laveen

La policía arrestó a un hombre de Phoenix que supuestamente usó un marro para matar a un perro que había sido golpeado por un automóvil.

Iván Lawrence de 49 años de edad fue encarcelado por un cargo de abuso animal bajo la ARS-13-2910 y una violación al código de la ciudad por no haber prestado ayuda.

Esto ocurrió a las 9:00 de la noche del sábado. El perro fue golpeado por posiblemente dos vehículos, en el área de las calles 37 y Oak.

“Unas pocas personas, incluyendo niños, se reunieron alrededor del animal herido cuando el sospechoso, Ivan Lawrence, de 49 años, llegó con un marro de su casa cercana y golpeó al perro dos veces en la cabeza, matándolo”, explicó el sargento Vince Lews del Departamento de Policía de Phoenix.

No está claro si el perro podría haber sobrevivido a ser golpeado si la hubieran llevado a un veterinario.

Alguien llamó a la policía y los oficiales documentaron el incidente.

“Esta información fue vista por los detectives de Phoenix Police Animal Cruelty más tarde esa semana que respondieron y contactaron al propietario del perro y al sospechoso”, dijo Lewis.

Los dueños del perro no estaban en casa cuando murió. Según Jessica Headley, quien publicó sobre el incidente en un grupo público de Facebook llamado Arizona Animal Rescue Alliance, quienes llegaron a la casa unos 10 minutos más tarde.

“Ella no tuvo que morir de la manera que lo hizo”, escribió Headley en su post, que ha actualizado varias veces desde el incidente. -Le rogué y rogué y le supliqué que no fuera y lo hiciera.

Lewis dijo que los investigadores establecieron una causa probable para detener a Lawrence el miércoles.

Según la ley de Arizona, Lawrence podría enfrentar un mínimo de tres meses de cárcel y un máximo de 18 si es declarado culpable de un delito grave de clase 6 y de 6 meses a dos años si es declarado culpable de un delito grave de clase 5.