Por Hugo Laveen

La policía de Phoenix dice que una mujer oficial de policía fue apuñalada en la mano durante una pelea en el norte de Phoenix el sábado por la noche. Otro oficial también resultó herido, junto con dos enfermeras en un centro de atención cercano.

Sucedió cerca de 38th Street y Bell poco después de las ocho de la noche. Los oficiales respondieron originalmente a una llamada en el área.

Las dos víctimas que llamaron al 911 son enfermeras en un centro de atención. Le dijeron a la policía que el sospechoso, identificado como Arturo Reyes García, de 37 años, había entrado por la fuerza en la instalación y estaba armado con un desarmador. García, que estaba en una silla de ruedas, gritaba y amenazaba al personal con el destornillador.

Las enfermeras trataron de calmar al sospechoso pero no tuvieron éxito. El sospechoso atacó a ambas víctimas con el desarmador. Sus heridas eran heridas punzantes en sus manos y muñecas.

García luego dejó la instalación y terminó cerca de una gasolinera a poca distancia, dijo la policía.

Según la sargento Mercedes Fortune, del Departamento de Policía de Phoenix, cuando los agentes llegaron al lugar, García estaba siendo “muy agresivo”.

Cuando los oficiales trataron de llevarlo en custodia, Fortune dice que el sospechoso, que todavía estaba armado con un destornillador, amenazó a los oficiales con él.

Un Taser fue utilizado en un intento por controlar a García. El Taser no era efectivo, y los oficiales se enfrentaron con García, dijo Fortune.

Durante el altercado, García se negó a dejar caer el desarmador y atacó a la oficial mientras trataban de ponerle esposas, según Fortune.

El segundo oficial también resultó herido durante el altercado, pero sus heridas no fueron causadas por el destornillador.

Otros oficiales respondieron y García fue puesto bajo custodia.

La oficial fue trasladada al hospital con una lesión grave pero que no amenazaba la vida.

Las dos enfermeras también fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. García fue encarcelado por dos cargos de asalto agravado contra un oficial de policía y dos cargos de asalto agravado contra el personal médico.

Todas las víctimas han sido tratadas y dadas de alta.