Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La policía dice que un estudiante en una escuela secundaria de Scottsdale ha sido arrestado por tener un arma en su automóvil. El arresto se produce solo un día después de un tiroteo escolar letal en Florida que dejó al menos 17 personas muertas.

Justin Perotti, de 18 años, es un estudiante de Chaparral High School.

Los oficiales fueron alertados por la administración de la escuela de que Perotti había revelado que tenía una pistola en su vehículo estacionado en la escuela.

Él nuevamente reveló esto a los oficiales cuando se contactó con ellos, y luego cooperó con los oficiales que proporcionaban acceso al vehículo y la pistola.

Perotti fue llevado en la Cárcel de la Ciudad de Scottsdale por un delito menor de llevar un arma en el recinto escolar.

“No hay nada que indique que hubo [sic] alguna amenaza dirigida a los estudiantes, a cualquier administración, a nadie en esta escuela”, dijo el oficial Kevin Watts con la policía de Scottsdale.

Watts dice que Perotti afirmó que iba tarde a la escuela y olvidó que tenía su arma de fuego en el auto con él. Perotti es un propietario legal de armas.

El director de Chaparral envió la siguiente carta a los padres:

Estimados padres y tutores de Chaparral,

Quiero informarte sobre un arresto en nuestro campus hoy. El Departamento de Policía de Scottsdale detuvo a un estudiante después de encontrar un arma de fuego dentro del vehículo de ese estudiante. En este momento, no tenemos informes de ninguna amenaza o violencia intencionada.

No puedo proporcionar más información ya que está en curso una investigación policial. Sin embargo, es una prioridad comunicarse con nuestra comunidad de aprendizaje y compartir toda la información que podamos de manera oportuna.

La seguridad de nuestros estudiantes es primordial, y estamos cooperando con el Departamento de Policía de Scottsdale. Nuestros corazones están con las víctimas recientes en Florida. Sepa que el incidente de hoy no estuvo conectado a ninguna amenaza escolar.

Atentamente, Angela Chomokos, Ph.D, Directora

La política del SUSD establece que no se permiten armas de fuego en ninguno de sus campus escolares, incluso en los estacionamientos. La única excepción es para los oficiales de recursos escolares.

La policía de Scottsdale dice que planea aplicar estrictamente esa regla, especialmente después del incidente en Florida.

“Nunca se puede estar demasiado seguro. Cada vez que escuche algo así, tiene que cortarlo de raíz”, dijo Pat Johnson, una maestra de escuela jubilada con 36 años de experiencia, que ahora vive al otro lado de la calle de Chaparral High School.