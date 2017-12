Los proveedores de atención de la salud de EE. UU. están mejorando en la detección de los casos nuevos de infección con el VIH, aunque todavía pueden pasar años para que las personas sepan que se han contagiado de este temido virus, reportaron el martes las autoridades federales.

Salud

El tiempo promedio entre la infección y el diagnóstico del VIH era de 3 años en 2015, 7 meses antes que en 2011, según los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Una mejora de 7 meses en 4 años es un descenso considerable y muestra que Estados Unidos está en el camino correcto, dijeron los CDC.

“En general, revela que como país estamos haciendo grandes progresos en la prevención del VIH”, aseguró la Dra. Brenda Fitzgerald, directora de los CDC, durante una conferencia de prensa sobre los datos recién publicados.

“Estos hallazgos son más señales esperanzadoras de que la situación continúa mejorando respecto a la epidemia del VIH en nuestro país”, dijo antes en una declaración preparada. “El VIH se está diagnosticando más rápidamente, la cantidad de personas que tienen el virus controlado está en aumento y las infecciones anuales se están reduciendo. Así que aunque celebramos nuestro progreso, nos comprometemos a trabajar juntos para acabar con esta epidemia para siempre”.

El informe de los CDC se basó en los datos de vigilancia del VIH de los 50 estados y de más de 20 ciudades grandes.

En general, el 85 por ciento de los 1.1 millones de personas que se estima que vivían con el VIH en Estados Unidos en 2014 sabían que estaban infectadas. Los CDC estiman que las personas que no son conscientes de que tienen el VIH son responsables de aproximadamente el 40 por ciento de las nuevas infecciones.

En particular, parece que los esfuerzos por hacer que las personas de alto riesgo se hagan las pruebas del VIH están dando resultados. Los grupos que con mayor frecuencia reportaron haber realizado una prueba del VIH recientemente fueron:

• Los hombres homosexuales (del 63 por ciento que realizaron las pruebas en 2008 al 71 por ciento en 2014).

• Las personas que se inyectan drogas (del 50 por ciento en 2009 al 58 por ciento en 2015).

• Los heterosexuales con un riesgo elevado de infección (del 34 por ciento en 2010 al 41 por ciento en 2016).

Pero eso significa que todavía hay una gran cantidad de personas en riesgo que no hacen las pruebas, indicaron las autoridades de los CDC.

Los CDC recomienda que todos los adolescentes y adultos realicen las pruebas del VIH al menos una vez en su vida, y las personas de los grupos de alto riesgo deberían hacer al menos una prueba al año.

Pero, dijo Fitzgerald, “también sabemos que seguimos perdiendo oportunidades para hacer las pruebas a las personas que tienen el riesgo más alto de VIH”.

El estudio reveló que 7 de cada 10 personas con un riesgo alto de infección con el VIH visitaron a un proveedor de atención de salud el año pasado, pero no se realizó la prueba, lo que es una oportunidad perdida.

La prueba es la clave para prevenir que se propague el VIH, explicaron los investigadores de los CDC. Una cuarta parte de las personas diagnosticadas con el VIH en 2015 portaron el virus durante 7 o más años sin saberlo.

“Si usted está en riesgo de infección con el VIH, no lo suponga; hágase la prueba”, planteó en una declaración de los CDC el Dr. Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de Prevención del VIH/SIDA, la Hepatitis Viral, las ETS y la TB de los CDC. “Los beneficios son claros. Un diagnóstico rápido es prevención. Es el primer paso para proteger a las personas que viven con el VIH y a sus parejas”.

Una vez diagnosticadas, las personas pueden recibir tratamiento con medicamentos que suprimen el VIH hasta unos niveles casi indetectables en la sangre, añadió durante la conferencia de prensa.

“En los recientes estudios de miles de parejas en las que uno de los miembros tiene el VIH y el otro no, no se han producido infecciones del VIH por transmisión sexual cuando la persona que era VIH positiva tenía una supresión viral”, dijo Mermin.

La falta de pruebas rápidas varía en función de la raza o la etnicidad de una persona y del grupo de riesgo al que pertenece, según los CDC. Por ejemplo:

• Los hombres homosexuales y bisexuales recibieron su diagnóstico del VIH 3 años después de la infección, en promedio, en contraste con 5 años en el caso de los hombres heterosexuales y con 2 años y medio en el caso de las mujeres.

• Las personas blancas tendían a ser diagnosticadas en un promedio de 2 años después de la infección, frente a 3 años en el caso de las negras e hispanas, y 4 años en el caso de los estadounidenses de origen asiático.

Fitzgerald añadió que, “una vez se ha diagnosticado, el VIH puede tratarse para que las personas que lo tengan puedan tener unas vidas largas y sanas”.

Los hallazgos aparecen en la edición del 28 de noviembre de la revista de los CDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

FUENTES: U.S. Centers for Disease Control and Prevention, news briefing with Brenda Fitzgerald, M.D., CDC director, and Jonathan Mermin, M.D., director of the CDC’s National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention; Nov. 28, 2017, news release, U.S. Centers for Disease Control and Prevention; Nov. 28, 2017, Morbidity and Mortality Weekly Report