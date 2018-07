Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ Después de que decenas de miles de maestros de Arizona salieron de sus clases en protesta por el pago y el financiamiento esta primavera, los votantes deben decidir si elegir un nuevo jefe del sistema de escuelas públicas.

La Superintendente de Instrucción Pública, Diane Douglas, se postulará para la reelección en una elección primaria republicana en cinco partes, con dos demócratas compitiendo por la nominación de su partido.

El campo es la carrera de superintendentes más abarrotada que se remonta al menos a cinco ciclos electorales, una señal más de los intensos debates que rodean a la educación en Arizona.

Tanto los candidatos republicanos como los demócratas dicen que Douglas no ha dirigido eficazmente el Departamento de Educación de Arizona en un momento en que los educadores estaban lo suficientemente frustrados como para asaltar el Capitolio. Mientras tanto, existen fuertes divisiones sobre las políticas de elección de escuela y los aumentos de impuestos propuestos para obtener más fondos.

Los candidatos republicanos que desafían a Douglas son el profesor de educación Robert Branch, el ex funcionario de BASIS Charter Schools Jonathan Gelbart, el ex profesor de aula Tracy Livingston y el ex congresista de California Frank Riggs. La carrera no ha visto inundaciones de dinero, de acuerdo con los registros de financiación de campaña, pero Gelbart ha recaudado más con casi $61,000 a mano al final del segundo trimestre.

Del lado demócrata, David Schapira trabajó como maestro de escuela secundaria, administrador y educador universitario, pero trabajó en el Concejo Municipal de Tempe y en la Legislatura de Arizona. Kathy Hoffman, que tiene alrededor de $ 61,000 a la mano, ha pasado su carrera en escuelas públicas, lo que, según ella, la hace una opción más sintonizada que “una política de carrera”.