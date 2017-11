Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

Históricamente se ha aceptado como válido que un motor de 6 cilindros en línea era más “refinado” que uno con los cilindros en uve. A nivel personal puedo añadir que he conducido ambas configuraciones en vehículos de los años 90 y en ambos casos me han parecido motores deliciosos por sonido y por suavidad. Claro que he hecho lo mismo con motores actuales y también me han parecido motores embriagadores, así que como he dicho anteriormente, gracias a los adelantos en materia constructiva y electrónica, cualquier bloque de seis cilindros puede ser el summum de la suavidad por lo que la decisión de fabricarlo en línea o en uve atiende más a necesidades constructivas y económicas del fabricante.

La gran mayoría de los bloques fabricados actualmente pertenecen a familias modulares de motores, lo que permite a los fabricantes modificar la cilindrada o el tamaño del motor con relativa facilidad y sin incurrir en excesivos gastos. De hecho seguro que muchos de vosotros habréis observado que tanto Mini como BMW están usando bloques de tres, cuatro y seis cilindros que comparten una cilindrada unitaria de 498’8 centímetros cúbicos. Una lástima que haya usado como ejemplo uno de los pocos fabricantes que nunca ha comercializado un motor se seis cilindros en uve (aunque sí los llego a desarrollar).

Una de las cuestiones que los fabricantes tienen en cuenta es que los motores de seis cilindros en V presentan menos problemas para ser montados en plataformas de tracción delantera mientras que un bloque de 6 cilindros en línea obliga casi a una disposición longitudinal del motor dentro del vano motor, configuración ligada también casi en exclusiva a vehículos con tracción trasera. De hecho, que yo recuerde sólo los Volvo desarrollados sobre la plataforma P2 de la marca sueca han montado bloques de 6 cilindros en línea en disposición transversal.

Un bloque de seis cilindros en V tiene un largo total inferior al de un motor de cuatro cilindros en línea y, aunque sí es cierto que en contrapartida ocupan más espacio en sentido transversal, hay que tener en cuenta que las ultimas berlinas medias lanzadas el mercado europeo ya se acerca a los 4’90 metros de longitud por lo que, en este sentido, no hay problema alguno de espacio. De hecho, modelos como el Ford Mondeo o el Opel Insignia equipan motores de 6 cilindros en uve en sus versiones más prestacionales.

En cualquier caso, si hacéis un poco de memoria, recordaréis que ya en 1986 tanto Lancia como Cadillac lanzaron al mercado berlinas medias de tracción delantera con motor de ocho cilindros en V montados en disposición transversal, por lo que os podréis imaginar que a día de hoy cualquier configuración técnica es posible. Sólo depende de cuánto se quiera gastar.

Entonces, ¿V6 o 6 en línea?

De veras que da igual uno que otro. Quizás sólo un experto ingeniero sabría distinguir a día de hoy entre una configuración mecánica y otra. Tened en cuenta que en el desarrollo de los motores actuales se estudian las vibraciones que genera cada bloque y se montan árboles contrarrotantes para minimizarlas, se aplican sistema de inyección en varias fases para crear motores cada días más suaves y refinados e incluso se estudia y modifica el sonido que deben hacer los escapes. Por otro lado, la generalización de la sobrealimentación y la mejora en el funcionamiento de los cambios automáticos hacen que la entrega de par y de potencia sea cada día más homogénea a lo largo de todo el régimen útil del motor con independencia de la arquitectura del motor.

Por último, con las mejoras introducidas a nivel electrónico, incluso una misma configuración mecánica de motor y cambio puede dar lugar a dos vehículos con una dinámica totalmente diferente entre sí, así que la próxima vez que os pregunten si preferís un coche con un motor de 6 cilindros en V o en línea, sed inteligentes y decid que os da igual, pero que si se lo van a regalar que los dejen elegir al menos el color.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.