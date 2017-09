Por Hugo Laveen

Un hombre que llamó al 911 en Carolina del Norte le dijo al operador que se despertó de un sueño y encontró a su esposa apuñalada a muerte en su dormitorio.

La policía de Raleigh acusó a Matthew Phelps de 28 años de edad de asesinato el viernes después de que hizo la llamada de emergencia. Las autoridades dicen que su esposa de 29 años de edad, Lauren Ashley-Nicole Phelps murió de heridas de puñalada.

En la llamada del 911, Phelps le dijo al operador que tomó más medicina fría de la que debería tener y se despertó después de su sueño con sangre por todos lados y un cuchillo en la cama que compartía con su esposa.

“Tuve un sueño, y luego encendí las luces y ella está muerta en el suelo”, se oye en la llamada diciendo.

-¿Cómo, cómo, cómo? -pregunta el despachador.

Phelps responde: “Tengo sangre por todos lados y hay un cuchillo ensangrentado en la cama, creo que lo hice, no puedo creer esto”.

Hacia el final de la llamada al 911 de siete minutos, Matthew Phelps comenzó a sollozar, diciendo que su esposa no se lo merecía.

Su esposa fue despedida el lunes.

Phelps se espera en el tribunal el martes. No se sabía si tenía un abogado.