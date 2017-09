Por Hugo Laveen

Apache Junction, AZ. Un director de escuela en Apache Junction ha sido arrestado por supuestamente tratando de pervertir a las adolescentes atrayéndolas a una fiesta de inmersión.

“Esta mañana arrestamos a un director de la escuela primaria Four Paeks de Apache Junction”, dijo el martes el Sheriff del Condado de Pinal, Mark Lamb. Esa detención tuvo lugar cerca de la escuela.

Karl Wagoner, de 59 años, se enfrenta a acusaciones de atraer a un menor por explotación sexual y engaño agravado por tergiversar su edad.

Wagoner fue contratado en julio como director de la Escuela Primaria Four Peaks. Se suponía que iba a ser su primera semana oficial en la escuela. Pero algo la semana pasada llamó la atención de los investigadores de delitos sexuales en el Condado de Pinal.

“La semana pasada, nuestros investigadores comenzaron una investigación después de ver un anuncio en línea para que las adolescentes salieran a una fiesta de natación en una piscina en Scottsdale”, dijo Lamb.

“Uno de nuestros investigadores notó este anuncio y respondió al anuncio como una niña de 14 años, momento en el que continuamos nuestra investigación”, continuó Lamb. “Durante ese tiempo, no sólo atrajo a ese” adolescente “, también fue explícitamente sexual en su discusión con el” adolescente “y también intercambió fotos explícitas con esa”adolescente”.

Wagoner fue arrestado y registrado en la Cárcel del Condado de Pinal. Por suerte que lo atrapamos -dijo Lamb-. “Pero también es desafortunado que tengamos este tipo de comportamiento que está pasando entre nuestros adultos atacando a los adolescentes”.

Waggoner supuestamente “admitió su comportamiento”, dijo Lamb. “Él admitió a la comunicación y las otras cosas.”

“Esto es una violación absoluta de la confianza que nosotros como padres ponemos en nuestros sistemas escolares y nuestros sistemas educativos. Cuando enviamos a nuestros niños a la escuela queremos saber que están protegidos y no están siendo presa”, dijo Lamb .

El Sheriff Lamb terminó su conferencia informativa con una advertencia para todos los padres: “Internet es un lugar peligroso”, dijo. “Hay mucho de bueno que viene de Internet, pero hay un montón de depredadores por ahí listos para hacer presas de adolescentes como sus hijos pequeños, y son buenos en ello.”

“Sé consciente de lo que tus hijos están haciendo”, continuó. “Sabemos que estas cosas están por ahí, estamos haciendo nuestra parte para detener lo que podemos, pero necesitamos que los padres se involucren también para evitar que estos niños entren en este tipo de situaciones”.

Waggoner, que vive en Scottsdale, fue contratado en Texas, donde trabajó como maestro y administrador durante años. “Esto no es un novato para la educación”, dijo Lamb. “Este es alguien que pasó décadas en nuestro sistema educativo”.