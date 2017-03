Por Hugo Laveen

El director del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el Coronel Frank Milstead, no recibirá una posición en el gobierno federal.

Milstead y el ex-alguacil del condado de Pinal, Paul Babeu, fueron entrevistados para ocupar el puesto principal de Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza.

El miércoles, Milstead confirmó que le informaron de que no consiguió el trabajo.

Las noticias de su notificación indican que un anuncio sobre el trabajo superior en el CBP podría estar disponible en Washington.

Milstead dijo que estaba honrado de ser considerado y que no había ningún inconveniente para él en el proceso.