Por Hugo laveen

Scottsdale, AZ.— Un informe de defunción muestra una causa de muerte diferente para el delfín “Bodie”, que la reportada inicialmente por Dolphinaris Arizona.

Bodie murió el 23 de septiembre.

Dolphinaris emitió un comunicado el mes pasado que dice que Bodie ha estado experimentando una “extraña enfermedad muscular”.

Pero los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que mantiene un catálogo de mamíferos marinos en cautiverio, señala la causa de la muerte como una “infección fúngica”.

Los grupos de derechos de los animales dicen que eso es significativo.

“Sospechábamos cuando escuchamos la causa original de la muerte, que la causa real de la muerte era una infección por hongos”, dijo Stepanie Nichols-Young de la Liga de Defensa Animal de Arizona.

Nichols-Young dijo que los delfines son susceptibles a la fiebre del valle, que es una de las razones por las que los activistas protestaron por la idea de trasladar delfines al desierto cuando Dolphinaris abrió sus puertas en Scottsdale el año pasado.

Pero un portavoz de Dolphinarus Arizona nos dice que Bodie no tenía fiebre del valle, pero tenía mucormicosis y que la infección era secundaria a la enfermedad muscular. Ella dijo que la mucormicosis afecta a los delfines tanto en cautiverio como en la naturaleza, y que se presenta de manera diferente en cada huésped. En el caso de Bodie, dijo, se presentó como una enfermedad muscular, que es rara.

Cuando se les preguntó por qué enumeraban la enfermedad muscular como la causa de la muerte en su sitio web y no la infección, el vocero dijo que sus veterinarios hablan de los dos como si fueran uno y lo mismo, y que no estaban tratando de engañar a nadie. También dijo que a los otros siete delfines que están a su cuidado les está yendo bien, y que están en buena posición con el USDA y le dieron el informe de necropsia al USDA.

Nichols-Young dijo que le gustaría ver que las instalaciones sean más transparentes con el público.

“Depende de la instalación ahora que se muestre limpio al público y publique la necropsia para explicarle al público qué ocurrió”, dijo Nichols-Young.