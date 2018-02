Por Hugo Laveen

Florissant, MO. Los testigos dijeron que una discusión sobre el tamaño de un perro llevó a un tiroteo mortal en un bar deportivo de Missouri, según los investigadores.

La policía dijo que Scott Beary, de 43 años, murió en el tiroteo en el Sports Bar & Grill de Show-Me en Florissant, Missouri el miércoles. El amigo y compañero de trabajo de Beary, Ryan Jacobsmeyer, de 37 años, resultó herido.

El testigo Carl Leavy dijo que el tiroteo ocurrió cuando una disputa sobre el peso del perro se desbordó y otro hombre sacó una pistola. No fue hasta que Beary y su amigo estuvieron a punto de irse que la discusión se tornó violenta, según la policía.

El hermano de Beary, Don Beary, lamentó el asesinato y preguntó: “¿Cuándo en este país vamos a detenernos con la violencia?”

El hombre que abrió fuego no enfrenta cargos casi una semana después del tiroteo debido a información insuficiente. Por lo tanto, la policía no ha divulgado su nombre.

A pesar de los múltiples videos del interior del bar de deportes y más de 20 entrevistas de testigos, el fiscal del condado de St. Louis, Bob McCulloch, dijo que no había pruebas suficientes para determinar si el hombre actuó en defensa o como agresor.

Para complicar las cosas, la naturaleza cambiante de las leyes de autodefensa y la forma en que se cruzan con las leyes de armas.

“La defensa siempre es una consideración que miramos, pero ahora hay defensa de los demás, quién es el agresor, quién es el agresor inicial”, dijo McCulloch. “La forma en que la ley sigue cambiando con Stand Your Ground y donde puedes llevar armas y toda esa información, va a tomar un tiempo para resolver esto”.

Los fiscales solo tienen video del incidente. Para entender lo que se dijo, confiaron en las entrevistas de testigos. Algunos escucharon partes de la conversación y algunos tomaron parte en ella, según McCulloch.

McCulloch no cree que el tirador sea un peligro para ninguno de los testigos o el público en general. “No anticipo que este individuo sea un problema”, dijo.

Por ahora, la oficina de McCulloch aún está reuniendo y revisando video de vigilancia y esperando informes de toxicología. Mientras que algunos testigos pueden ser entrevistados nuevamente una vez que se reúnen todas las pruebas, McCulloch dijo que espera tener todo listo para el final de esta semana. En ese punto, tomarán la decisión sobre cargos para el tirador.

“Puede terminar acusado en algún momento, puede que no”, dijo McColluch. “Tenemos tiempo para revisarlo todo y verificarlo con los diversos estatutos que entran en juego al respecto. No solo los estatutos de homicidios, sino los estatutos de defensa, defensa propia, se mantienen firmes, todo lo que juega en eso. Lo que en esta situación ciertamente ha complicado las cosas “.

Solo cinco días antes del tiroteo, Beary y su esposa tuvieron que enterrar a su hija de 11 días debido a complicaciones de un nacimiento prematuro.

“La pusimos a descansar y todos estábamos sanando y ahora esto sucede. Así que, vamos a comenzar todo de nuevo y vamos a estar en la misma iglesia en la que estuvimos dentro el domingo y no es justo, “dijo Jeana Sellenschuetter, amiga y patrona de Beary en CSM Construction.

Él también era el padre de un adolescente de 16, 15 y 13 años. Sus amigos lo describieron como un amoroso esposo y padre. “Él era la sal de la tierra”, dijo Sellenschuetter. “Era un oso de peluche”.

Ella también creó una página de GoFoundMe para la familia de Beary, para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/scottbeary