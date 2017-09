Por Hugo Laveen

Rockford. Un tirador abrió fuego en una escuela secundaria de una pequeña ciudad del estado de Washington el miércoles, matando a un estudiante, hiriendo a otros tres y enviando a padres preocupados a la escuela en una carrera frenética, dijeron las autoridades.

Brian Schaeffer, del Departamento de Bomberos de Spokane, dijo a periodistas que un niño murió en la escuela secundaria Freeman en Rockford, al sur de Spokane, mientras que tres víctimas heridas fueron llevadas a un hospital y se espera que sobrevivan.

“El tirador ha sido detenido y puesto bajo custodia”, dijo.

Schaeffer, quien no divulgó ninguna información sobre un posible motivo o la edad del sospechoso, dijo que el tiroteo fue especialmente difícil para los primeros en acudir, muchos de los cuales tienen niños en la escuela.

Un camino de dos carriles en la comunidad de cerca de 500 personas cerca de la frontera de Idaho estaba atascado con vehículos. Algunas personas abandonaron sus autos en la calle para llegar a sus hijos.

Cheryl Moser dijo que su hijo, un estudiante de primer año en la Escuela Secundaria Freeman, la llamó de un salón de clases después de los disparos.

“Me llamó y me dijo: ‘Mamá, hay disparos’. Suena tan asustado que nunca lo he oído así “, dijo Moser al periódico The Spokesman-Review. “Nunca piensas en algo que suceda así en una escuela pequeña”. El Centro Médico Sagrado Corazón de la Providencia y el Hospital Infantil recibieron tres pacientes pediátricos, dijo la portavoz Nicole Stewart. Estaban en condiciones estables y rodeadas de familia, dijo.

Las autoridades no liberaron inmediatamente las edades de las víctimas.

Stephanie Lutje dijo que estaba aliviada al oír que su hijo estaba a salvo después de que su escuela secundaria cerca de Freeman fuera puesta en un bloqueo. Ella elogió al distrito escolar por su comunicación con los padres.

“Ha sido increíble, dentro de probablemente 15-20 minutos de oír hablar de ello, ya había recibido una llamada telefónica, ya había recibido un mensaje de texto diciendo que su escuela está bien”, dijo.

Seguía preocupada por otros que conocía, incluyendo a una compañera de trabajo que aún no había oído hablar de su hijo, un estudiante de segundo año en Freeman.

“Mi estómago está en nudos en este momento”, dijo.

El Gobernador Jay Inslee dijo en un comunicado que “todos los Washingtonianos están pensando en las víctimas y sus familias, y estamos agradecidos por el servicio del personal de la escuela y de los primeros que trabajan para mantener a nuestros estudiantes seguros”.