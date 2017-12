Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un bebé ha sido hospitalizado después de que su padre supuestamente lo dobló en dos porque estaba llorando.

La policía de Phoenix dice que el 19 de diciembre los llamaron a un hogar cerca de 12th Street y Camelback Road, donde encontraron a un niño de 6 meses que no respondía y no respiraba.

Un oficial le dio RCP al niño hasta que llegaron los paramédicos.

Los médicos del Phoenix Children’s Hospital informaron a la policía que el bebé sufrió laceraciones en el hígado y el páncreas, una fractura en la muñeca y hematomas en el muslo.

Los médicos le dijeron a la policía que “las lesiones no son sobrevivibles”.

El niño estaba al cuidado de su padre, Robert Anthony Resendiz, de 30 años, en ese momento.

Según los informes, Resendiz le dijo a la policía que presionó las piernas del bebé sobre su cabeza e inclinó su cuerpo para que su hijo dejara de llorar. Dijo que no liberó la presión hasta que la víctima dejó de moverse y se quedó sin fuerzas.

También supuestamente admitió haber mordido al niño dos veces por frustración.

Resendiz tiene una fianza de $ 250,000 por cargos de abuso infantil.