Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Don Shooter dijo que estaba “libre por fin” horas después de haber sido expulsado de la Cámara de Representantes del Estado.

“Ese tipo es un buen tipo, es un hombre honesto, hizo todo lo que pudo, lo respeto mucho”, dijo Shooter sobre la investigación de acoso sexual. Pero es por esa investigación y su crítica, que Shooter está sin trabajo.

“La verdad saldrá a la luz”, dijo Shooter afuera de su casa en Phoenix el jueves. “Ve a mi oficina. Hay una pequeña carpeta negra que te dirá por qué sucedió todo esto”.

Shooter luego entregó una copia de la presunta carpeta a un noticiario televisivo. En la carpeta proporcionada por Shooter, se pinta a sí mismo como un perro guardián de los contribuyentes, trabajando para descubrir la corrupción potencial dentro del gobierno estatal, que paga un alto precio político.

Describe sus intentos de descubrir por qué una compra de tecnología multimillonaria no estaba abierta para una oferta. Afirma que amenazó al Jefe de Gabinete del Gobernador para usar su poder de citación como Presidente de Asignaciones para llegar al fondo del asunto. Luego, dijo, cinco días después, la Representante Michelle Ugenti-Rita dijo ser acosada por Shooter, y Shooter fue removido de las asignaciones del comité y despojado de su poder de citación.

“No me sorprendería si se le ofrecieran promesas de dinero negro a las aspiraciones del Congreso de Michelle si ella afirma que yo la acosé sexualmente. Y el resto, dicen, es historia”, escribió Shooter en los documentos del encuadernado.

Ugenti-Rita estaba rompiendo su silencio sobre el acoso sexual en el capitolio en las redes sociales antes de que Shooter dijera encontrarse con la oficina del gobernador. Una llamada telefónica a Ugenti-Rita el jueves no fue respondida.

“Libre por fin”, dijo Shooter sobre la expulsión fuera de su hogar en Phoenix. Cuando se le preguntó qué iba a hacer a continuación, comentó: “Mira lo que el buen Señor tiene en mente”.

La Oficina del Gobernador envió la siguiente declaración:

“No solo son estas acusaciones completamente falsas, sino que la persona que las está nivelando está ausente, incluso un núcleo de credibilidad o integridad. Es hora de que Don Shooter se responsabilice por sus acciones extremadamente inapropiadas y deje de culpar a los demás”.