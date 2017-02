El mandatario criticó las protestas que impidieron un acto público con un editor de extrema derecha.

NACIONAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con cortar la financiación a la Universidad de California en Berkeley tras las fuertes manifestantes ocurridas en la institución de tendencia liberal, que obligaron a cancelar un acto con un editor de extrema derecha.

“Si U.C. Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia contra gente inocente con un punto de vista diferente “¿FUERA LOS FONDOS FEDERALES?”, escribió Trump en Twitter temprano en la mañana.

No quedó claro de inmediato qué acciones puede adoptar Trump sin autorización del Congreso y sin arriesgarse a una acción legal. Asimismo, no precisó sus planes en detalle.

La legisladora Barbara Lee, una demócrata cuyo distrito incluye Berkeley, dijo que Trump no puede amenazar con silenciar la universidad y se comprometió a combatir cualquier intento de cortar su financiación. “Dicho de manera simple, la vacía amenaza del presidente Trump de cortar la financiación de UC Berkeley es un abuso de poder”, dijo Lee en un comunicado.

El campus de Berkeley recibió 345 millones de dólares en fondos con garantía federal en el año fiscal más reciente, según una revisión de gastos federales realizada por Reuters.

No se pudo contactar de inmediato con representantes del centro educativo, que tiene 38.000 estudiantes y una larga historia de activismo, para comentar la situación.

El miércoles, cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía en el campus, horas antes de que Milo Yiannopoulos, editor de Breitbart News, hablara ante el sindicato estudiantil de Berkeley.

El estratega jefe de Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, dirigió con anterioridad Breitbart News.

En un comunicado, la universidad culpó a unos 150 “agitadores enmascarados” por la violencia en el transcurso de una manifestación de alrededor de 1.500 personas que transcurrió de forma pacífica en su mayoría.

La institución “está orgullosa de su historia y su legado como hogar del movimiento de la libertad de expresión” en la década de 1960, indicó.