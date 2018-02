Por Hugo Laveen

Tolleson, AZ. Un oficial disparó a un adolescente sospechoso de robo en el oeste del valle el jueves por la tarde, pero no hubo heridos.

Los agentes fueron llamados a un hogar cerca de la Avenida 91 y Lower Buckeye Road a las 2:30 pm para un posible robo, dijo el sargento Vince Lewis, del Departamento de Policía de Phoenix.

La persona que llamó describió a dos hombres adolescentes que fueron vistos tomando artículos del hogar. Cuando los agentes llegaron, encontraron un Honda gris desocupado estacionado frente a la casa de la víctima con el motor en marcha.

Cuando los agentes entraron por la puerta lateral abierta hacia el patio trasero, se enfrentaron a un sospechoso de 15 años que estaba armado. Uno de los oficiales le dio órdenes al sospechoso pero el sospechoso presentó su arma, dijo Lewis.

Según Lewis, el oficial disparó su arma pero no golpeó al sospechoso. El sospechoso inmediatamente dejó caer su arma y se rindió.

El segundo sospechoso, un joven de 17 años, salió de la parte delantera de la casa y se fue en el vehículo que esperaba.

Las unidades que respondieron mantuvieron el vehículo a la vista mientras la Unidad Aérea de la Policía de Phoenix respondía. El conductor colisionó con un camión cerca de la avenida 51 y la calle Van Buren.

Nadie resultó herido en esa colisión de acuerdo con Lewis. El sospechoso fue puesto bajo custodia.

No hubo oficiales lastimados. Los nombres de los sospechosos no se han publicado porque son menores de 18 años.