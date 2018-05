Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. La policía está trabajando para resolver una situación en la que dos hombres de Colorado que visitaban el valle para una subasta de vehículos afirmaron que fueron secuestrados y detenidos en una casa de Glendale.

Varios oficiales y miembros del equipo SWAT fueron vistos en un vecindario cerca de la avenida 71 y Bethany Home Road, el miércoles por la mañana temprano.

De acuerdo con el sargento John Roth del Departamento de Policía de Glendale, las víctimas -un hombre de 48 años y un hombre de 35 años- “recibieron la residencia del sospechoso como lugar de residencia hasta la subasta durante la cual ocurrió el secuestro”.

Los dos hombres escaparon y llamaron a la policía justo después de las 2:30 de la madrugada.

Mientras se encontraban en la zona, los agentes detectaron a los dos sospechosos que conducían el vehículo que las víctimas habían descrito. Un hispano de 20 años y un niño hispano de 17 años, ambas personas coincidentes con las descripciones de las víctimas, fueron detenidos durante una parada de tráfico.

Al principio, hubo cierta preocupación de que pudiera haber otros sospechosos, posiblemente armados, o víctimas en la casa, razón por la cual SWAT respondió.

Eso resultó no ser el caso.

“La casa fue diseñada para que tres familias separadas pudieran vivir allí de manera independiente”, explicó Roth. “Los ocupantes encontrados en el hogar están siendo entrevistados, sin embargo, en este momento parecen no estar relacionados y no ser víctimas.

“Se realiza una búsqueda en el hogar y se sospecha que el vehículo [se] está realizando para obtener más pruebas de lo que ocurrió”, continuó.

En este punto, no está claro cómo las víctimas y los sospechosos se conocen.