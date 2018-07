Por Hugo Laveen

San Antonio, TX. Dos personas más han sido arrestadas por secuestrar a un niño de 11 años de un parque en San Antonio, Texas. El niño fue drogado y abusado sexualmente.

Según información de la WLWT5, Larry Gallegos, de 33 años, y Laura García, de 35, se hicieron pasar por los padres de la víctima, arrastrándolo del parque a un departamento cercano. La ubicación del parque no ha sido liberada. En el departamento, lo amenazaron con un cuchillo, le inyectaron una sustancia desconocida y lo sujetaron mientras Gallegos lo abusaba sexualmente. Los investigadores creen que la víctima fue drogada porque dijo que comenzó a sentir sueño después de la inyección.

Cuando la víctima se despertó horas después, dijo que escuchó a sus secuestradores hablar con un traficante de drogas, tratando de cambiarlo por drogas. No hay información disponible sobre cómo escapó el niño, pero su versión de lo que sucedió es lo que impulsó al Departamento de Seguridad Pública de Texas a comenzar a investigar.

Larry Gallegos está acusado de secuestro y tráfico de personas con agravantes y Frances Gallegos está acusada de secuestro. Ambos fueron fichados en la cárcel del condado de Bexar. Estos arrestos se producen después del arresto de Laura García, de 35 años, el jueves. Ella fue acusada de secuestro y tráfico de personas con agravantes.

No está claro si vendrán más arrestos relacionados con el incidente.