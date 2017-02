Por Hugo Laveen

Un avión estaba desplazándose en el Phoenix Sky Harbor cuando tocó las alas de otro avión, el jueves.

Según el aeropuerto, un avión de Frontier Airlines estaba avanzando hacia atrás desde su puerta en la Terminal 3 cuando “golpeó y cortó las alas” del vuelo 4182 de Southwest Airlines que estaba llegando.

Las tripulaciones del aeropuerto dijeron que había una fuga de combustible debido a la colisión. Nadie fue lastimado.

Los pasajeros sufrieron momentos de confusión y temor, pero afortunadamente no hubo heridos. Algunos pasajeros pensaron que todo había sido el efecto de un frenón repentino, hasta que la tripulación explicó lo que había ocurrido.

El avión que resultó mas dañado fue el de Frontier.

Frontier dijo que había 163 pasajeros a bordo de su Airbus A320 y seis tripulantes. El vuelo se dirigía de Phoenix a Denver y fue despejado para avanzar detrás de la puerta.

Southwest Airlines dijo que su avión acaba de llegar de Oklahoma City. Había 174 pasajeros en el avión. El avión iba a ir a Denver, pero la aerolínea dijo que estaba fuera de servicio para reparaciones.

Ningún pasajero ni empleados de Southwest fueron heridos.

Declaración de Frontier Airlines:

El vuelo 765 de Frontier, un Airbus A320, programado para volar de Phoenix a Denver fue despejado para empujar detrás de la puerta en Phoenix. Mientras la aeronave estaba siendo empujada hacia atrás, un avión perteneciente a otra línea aérea entró en contacto con nuestra aeronave. No se han reportado lesiones. Había 163 pasajeros a bordo y una tripulación de seis. Frontier está cooperando con el NTSB y FAA en la investigación y está trabajando con los clientes para acomodarlos en otros vuelos.

Declaración de Southwest Airlines:

El vuelo 4182 de Southwest estaba rodando hacia la puerta del aeropuerto Sky Harbor de Phoenix cuando otro avión de la aerolínea retrocedió de una puerta y entró en contacto con nuestro avión. No hubo lesiones del Cliente o del Empleado. Nuestro avión está actualmente fuera de servicio para reparaciones y los Clientes que viajan a Denver serán acomodados en otro avión, llegando con aproximadamente 50 minutos de retraso.