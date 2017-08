Conservar las pastillas de sobra y no guardarlas correctamente podría llevar a un mal uso o al abuso de los opiáceos, advierten unos investigadores.

A los pacientes de cirugía normalmente se les recetan opiáceos para aliviar el dolor postoperatorio, pero más de dos tercios terminan con narcóticos de sobra y no se deshacen de ellos, según un nuevo informe.

Además, la mayoría de los pacientes que tienen pastillas de opiáceos de más no las guardan bajo llave, sino que las dejan en un lugar accesible, de modo que otros pueden abusar de ellas, indicaron los investigadores.

“Nos sorprendió encontrar que esa cifra fuera tan alta”, dijo el investigador principal, el Dr. Mark Bicket, profesor asistente de anestesiología y medicina de atención crítica en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

“Es probable que nosotros (como médicos que atendemos a pacientes con dolor después de una cirugía) tengamos que hacer un mejor trabajo al educar a los pacientes sobre cómo tomar los analgésicos, cómo guardarlos y qué hacer con ellos cuando ya no los tomen”, añadió Bicket.

Guardar las pastillas de narcóticos para el dolor que ya no se usan para otro momento en el futuro en que le duela algo podría estar contribuyendo a la epidemia de opiáceos del país, sugirieron los autores del estudio.

Esto se debe a que los narcóticos que no se han usado podrían terminar en las manos de personas que los usan incorrectamente o que los venden, dijo el Dr. Gary Deutsch, cirujano oncológico en el Instituto Oncológico de Northwell Health en Lake Success, Nueva York. Deutsch no participó en el nuevo estudio, pero estaba familiarizado con los hallazgos.

La Encuesta nacional de uso de medicamentos y drogas de 2015 encontró que casi 4 millones de estadounidenses tomaban opiáceos (como Oxycontin o Percocet) por razones no médicas cada mes.

Más de 2 millones de personas en Estados Unidos son adictas a los analgésicos recetados, según los informes federales.

Pero los opiáceos tienen su lugar en el manejo del dolor después de la cirugía, dijo Bicket.

“Los medicamentos opiáceos para el dolor después de una cirugía son un tratamiento esencial”, dijo. “Tenemos evidencias de que hay pacientes que necesitan de forma legítima estos medicamentos, y a veces el dolor después de una cirugía no se ha tratado de forma suficiente”.

Para su informe, Bicket y sus colaboradores revisaron 6 estudios previamente publicados que incluían un total de más de 800 pacientes que se sometieron a varios tipos de cirugía.

En los seis estudios, entre el 67 y el 92 por ciento de los pacientes dijeron que tenían pastillas de analgésicos narcóticos que no habían usado. Además, no se tomaron entre el 42 y el 71 por ciento de las pastillas recetadas, según los informes de los pacientes.

La mayoría de los pacientes dejaron de tomar o no tomaron las pastillas porque tenían el dolor bajo control, y el entre el 16 y el 29 por ciento dijeron que no las tomaron por los efectos secundarios.

En dos estudios que observaron el modo en que se guardaban los analgésicos que no se usaron, entre el 73 y el 77 por ciento de los participantes dijeron que no guardaban los opiáceos recetados en lugares cerrados con llave, tal y como recomienda la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

La mayoría de los pacientes tenían la intención de guardar las pastillas que no usaban, y solo aproximadamente el 9 por ciento de los pacientes dijeron que tenían planeado deshacerse de ellas mediante los procedimientos recomendados por la FDA, encontró el equipo de Bicket.

Según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians), todos los opiáceos deberían guardarse en su envase original dentro de un gabinete cerrado con llave, una caja con llave o un lugar donde las demás personas no puedan acceder con facilidad.

Además, muchas comunidades tienen programas para ayudarle a deshacerse de los narcóticos que no usa, dijo Bicket. Estos incluyen los programas de recogida dirigidos por los hospitales locales o por la policía.

“Los opiáceos son algo de lo que preocuparse, dada la crisis actual de opiáceos”, comentó Bicket.

Deutsch señaló que “tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica. ¿Estamos dando demasiadas pastillas a nuestros pacientes? ¿No estamos evaluando adecuadamente la tolerancia al dolor de nuestros pacientes?”.

Quizá los pacientes no necesiten 30 o 40 pastillas después de una cirugía. Quizá necesiten solamente 10, sugirió Deutsch.

Los médicos no reciben una capacitación sobre cómo manejar los analgésicos narcóticos, lamentó. “Nos basamos en la experiencia”, explicó.

“Yo he llegado a limitar estos medicamentos para la las operaciones ambulatorias [de pacientes no ingresados], porque he visto que la gran mayoría de pacientes no los necesitan y manejan la situación con solo un medicamento de venta libre, como Tylenol o Advil”, dijo Deutsch.

El informe aparece en la edición en línea del 2 de agosto de la revista JAMA Surgery.

Este tipo de estudio, conocido como metaanálisis, intenta encontrar patrones comunes en varios ensayos. Los investigadores dijeron que los métodos usados en los estudios que revisaron no eran de la mejor calidad y que los cuestionarios rellenados por los pacientes variaban en forma, estructura, en los términos usados y en el momento de administrarse. Por lo tanto, los autores reconocen que se necesitan más estudios.

