Por Hugo Laveen

Peyson, AZ. El FBI dice que dos empleados de un casino en la ciudad de Payson, en el centro norte, han sido acusados de robar el negocio el mes pasado.

Dicen que Ryan Pearson, de 31 años, y Armando Ochoa, de 32, fueron arrestados el lunes en Payson.

Dos sospechosos vestidos de negro y con capuchas y máscaras ingresaron al Casino Mazatzal en la reserva de Tonto Apache el 17 de julio.

Las autoridades dicen que los sospechosos tenían una pistola y armas largas y dispararon múltiples balas dentro del casino.

Nadie resultó herido, pero los ladrones huyeron del casino con una cantidad no revelada de dinero.

Los oficiales del FBI no revelaron cómo Pearson y Ochoa estaban vinculados al robo.

Ambos enfrentan cargos de robo y uso de un arma en un crimen de violencia.

No estaba claro el martes si los hombres ya tienen abogados.