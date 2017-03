Por Hugo Laveen

Dos familias están sin un lugar para vivir después de un fuego temprano en la mañana en un complejo de apartamentos de Phoenix.

Sucedió temprano el miércoles por la mañana en Villa Serena, que está situado en la zona de las avenidas 42 y Dunlap.

Se llamó a los equipos de bomberos de Phoenix y Glendale.

Según el Departamento de Bomberos de Phoenix, el incendio comenzó en una unidad del tercer piso causando que los rociadores del edificio se activaron.

Los dos departamentos abajo donde el fuego fue combatido, se generaron daños importantes debido al agua.

Todavía no está claro lo que provocó el incendio y el inquilino de la unidad donde comenzó no se ha localizado.

Phoenix Fire Crisis Response está ayudando a las dos familias afectadas por el incendio.

No se reportaron lesiones.