Por Hugo Laveen

Benton, Kentucky. Un estudiante de 15 años abrió fuego con una pistola en una escuela secundaria rural de Kentucky el martes por la mañana, matando a dos de sus compañeros de clase, hiriendo a 17 y enviando a cientos de personas huyendo en busca de seguridad.

La policía fue vista llevando a un adolescente esposado y dijo que el sospechoso será acusado de asesinato. Fue el primer tiroteo escolar fatal de la nación en 2018.

Los estudiantes corrieron por sus vidas fuera de Marshall County High School, saltando a los autos y corriendo por una carretera, algunos no pararon hasta que llegaron a un restaurante McDonald’s a más de una milla de distancia.

“Corrían y lloraban y gritaban”, dijo Mitchell Garland, quien proporcionó refugio a entre 50 y 100 estudiantes en su negocio cercano. “Eran solo niños corriendo por la carretera. Intentaban salir de allí”.

Una media docena de ambulancias y numerosos coches de policía convergieron en la escuela, junto con oficiales vestidos con uniformes negros y rifles de asalto. Las autoridades federales respondieron, y el Senador Mitch McConnell envió personal. El gobernador Matt Bevin se apresuró desde el Capitolio a la escena. Los padres dejaron sus automóviles a ambos lados de una carretera adyacente, tratando desesperadamente de encontrar a sus hijos adolescentes.

Dos niños de 15 años fueron asesinados. Una niña murió en el lugar y un niño murió más tarde en un hospital, dijo el gobernador, agregando que se cree que todas las víctimas son estudiantes.

El tirador será acusado de asesinato e intento de asesinato, dijo Bevin. La policía no dio a conocer su identidad, ni describieron un motivo.

“Esta es una herida que tardará mucho tiempo en sanar. Para algunos en esta comunidad, nunca sanará por completo”, dijo Bevin.

Cinco de los heridos fueron trasladados a 120 millas (193 kilómetros) del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt de Nashville, Tennessee, dijo la vocera Tavia Smith.

La policía del estado de Kentucky no tiene motivos para sospechar de nadie más, dijo el detective Jody Cash a Murray Ledger & Times.

El ataque marcó el primer tiroteo escolar fatal del año, 23 días hasta 2018, según datos compilados por el Archivo de Violencia de Armas, que se basa en informes de los medios y otra información.

Bevin dijo anteriormente en una declaración que “es increíble que esto suceda en una comunidad pequeña y unida como Marshall County”.

Marshall County High School está a unos 30 minutos de Heath High School en Paducah, Kentucky, donde un tiroteo masivo en 1997 mató a tres e hirió a cinco. Michael Carneal, que entonces tenía 14 años, abrió fuego allí unos dos años antes del ataque fatal en Columbine High School en Colorado, dando paso a una era en la que los tiroteos masivos se han vuelto mucho más comunes.

Mientras tanto, en la pequeña ciudad de Italia del norte de Texas, una niña de 15 años se recuperaba el martes después de que la policía dijo que un compañero de clase de 16 años le disparó en la cafetería de su escuela secundaria el lunes, y decenas de estudiantes lucharon por la seguridad.

El tiroteo del martes ocurrió cuando los estudiantes se reunieron en un área común justo antes de que comenzaran las clases. Lexie Waymon, de 16 años, dijo que ella y un amigo estaban hablando sobre el próximo juego de básquetbol, maquillaje y pestañas cuando los disparos atravesaron el aire.

“Me desmayé. No podía moverme. Me levanté y traté de correr, pero me caí. Escuché a alguien caer al suelo. Estaba tan cerca de mí”, dijo Waymon. “Acabo de escucharlo y luego solo, todo estuvo negro por un buen minuto. Como que no podía ver nada. Simplemente me quedé helado y no supe qué hacer. Luego me levanté y corrí”.

Waymon no dejó de correr, ni siquiera cuando llamó a su madre para contarle lo que sucedió. Llegó al McDonald’s, le dolía el pecho y luchaba por respirar. “Todo lo que podía seguir pensando era, ‘No puedo creer que esto esté sucediendo. No puedo creer que esto esté pasando'”, dijo.

Fue un caos fuera de la escuela cuando padres y estudiantes se apresuraron tratando de encontrarse, dijo Dusty Kornbacher, dueño de una tienda de flores cercana. “Todos los estacionamientos estaban llenos con padres e hijos abrazándose y llorando y sin que nadie supiera realmente lo que estaba pasando”, dijo.

Barry Mann dijo que su hijo de 14 años fue subido a un autobús y llevado a otra escuela para que lo recogieran.

“Me llamó tan pronto como salió corriendo y yo no sabía lo que le estaba pasando”, le dijo. “Sonaba como si su corazón estuviera en su garganta”.

Garland dijo que su hijo, un estudiante de segundo año de 16 años, saltó al automóvil de alguien y se alejó a toda velocidad antes de unirse a otros dentro de su negocio.

“Todo el mundo está asustado. Simplemente aterrorizado por sus hijos”, dijo Garland. “Somos una ciudad pequeña y conocemos a muchos niños”.