Por Hugo Laveen

Reserva India Gila River, AZ. Dos personas murieron y otras seis personas, entre ellas dos niños y dos adolescentes, fueron enviadas al hospital después de un accidente en la SR 347 al sur de Phoenix el lunes por la noche.

Más de una docena de vehículos de servicio de emergencia se encontraban en la escena en la autopista cerca de Riggs Road el lunes por la noche.

El accidente ocurrió poco antes de las 8:30 pm y la carretera se cerró en Riggs Road y, durante un par de horas, en la Interestatal 10, según el Departamento de Transporte de Arizona. Los carriles en dirección norte no se vieron afectados.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, un sedán Hyundai se dirigió hacia el norte en los carriles hacia el sur cuando colisionó de frente con un Chrysler 300.

La conductora equivocada, Karen Ankiewcz, de 70 años, de Sun City West, y la conductora de Chrysler 300, Julissa Torress, de Maricopa, de 26 años, fueron declaradas fallecidas en el lugar.

El DPS dijo que tres pasajeros adicionales en el Chrysler 300, un hombre de 26 años, un niño de 4 años y un niño de 1 año fueron transportados a un hospital local.

El hombre de 26 años y el niño de 4 años sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida, mientras que el de 1 año fue evaluado y puesto en libertad.

Un tercer vehículo chocó contra el Chrysler 300 después de la colisión inicial con el vehículo de vía equivocada.

El conductor, un hombre de 57 años, y sus pasajeros, un adolescente de 13 años y un adolescente de 15, fueron transportados a un hospital local, dijo el DPS. El hombre de 57 años y el de 13 fueron ingresados con lesiones que no ponen en peligro la vida, mientras que el de 15 años fue tratado y puesto en libertad.

En este momento, se desconoce si el impedimento o un problema médico fueron factores relacionados con la conductora incorrecta. Dijo el DPS que la investigación está en curso.