Dos oficiales de policía expuestos a sustancia desconocida en West Phoenix

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Los equipos de materiales peligrosos están tratando de determinar la naturaleza de una sustancia desconocida a la que dos agentes de la policía de Phoenix estuvieron expuestos el lunes por la mañana.

Esto comenzó justo después de las 9 am, cuando los empleados de una compañía naviera en Lower Buckeye Road al oeste de la 35th Avenue llamaron a la policía para informar sobre un “paquete sospechoso” en un patio industrial.

“Los testigos informaron que el paquete no pertenece a la propiedad y no se sabe cómo llegó el paquete a la ubicación”, dijo la sargento Mercedes Fortune del Departamento de Policía de Phoenix.

Los oficiales estuvieron expuestos a la sustancia mientras investigaban. Los paramédicos los evaluaron en la escena. Según el capitán Rob McDade del Departamento de Bomberos de Phoenix, al último control, no habían sido llevados al hospital.

La policía no ha divulgado ninguna información sobre el paquete o su origen, pero el Departamento de Bomberos de Phoenix dijo que el paquete parecía que estaba conectado a un paracaídas.

Video aéreo de Lyons Roofing News Chopper mostró tela roja o naranja sobre el espejo lateral de un camión, una correa que conducía al paquete en el suelo.