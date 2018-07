Por Hugo Laveen

Laveen, AZ. Dos personas mayores, dueños de casa, pudieron salir a salvo después de que su casa de Laveen se incendiara la noche del martes.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Phoenix, la respuesta a alarma por el incendio de la casa, fue enviada a una construcción de 3,000 pies cuadrados cerca de la 56 Avenida y Baseline Road alrededor de las 11 de la noche.

Una mujer mayor despertó a su marido después de ser alertado por el humo del fuego. Ambos estaban fuera de casa antes de la llegada de los bomberos.

El Departamento de Bomberos de Phoenix dijo que el diseño único de la casa, combinado con la gran cantidad de fuego, creó una situación difícil para las tripulaciones.

También fue el tercer incendio activo en este turno para la mayoría de los bomberos en la escena, por lo que el comando aseguró que las cuadrillas se rotaron e hidrataron adecuadamente durante todo el incidente.

Los bomberos extinguieron con éxito el fuego sin lesiones reportadas. Un bombero fue tratado en la escena por agotamiento por calor pero no fue transportado.

El Departamento de Bomberos de Phoenix dijo que no había detectores de humo en funcionamiento dentro de la casa y que uno de los tres perros no fue localizado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa estará a cargo de la investigación.