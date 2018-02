Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ. El Departamento de Policía de Goodyear está investigando los informes de múltiples robos domiciliarios después de que dos oficiales resultaron heridos junto con un sospechoso el lunes por la tarde.

La policía dijo que estaban trabajando en el área de McDowell Road y Estrella Parkway.

Lisa Kutis, del Departamento de Policía de Goodyear, dijo que un sospechoso está bajo custodia y que fue transportado al hospital con lesiones que no se consideran peligrosas para la vida.

Un oficial sufrió una lesión en un brazo y el otro sufrió una grave lesión en la pierna luego de ser mordido por un perro policía K9, dijo la policía. Ambos deberían estar bien.

Kutis dijo que cree que hay un par de sospechosos más huyendo.

Todo comenzó cuando alguien llamó al 911 justo antes de las 3:00 de la tarde y dijo que se había forzado una puerta lateral del garaje en su vecindario. Cuando llegó la policía, establecieron un perímetro y le dijeron a los vecinos que permanezcan adentro.

Una de las casas en las que se inmiscuyó fue donde Christa Gilbert vive con su esposo y sus dos hijas pequeñas. Ella dice que no se tomaron artículos costosos, pero se siente enferma sabiendo que la gente estaba en su casa y revisando sus cosas.

“Rompieron las alcancías de mis hijas, eso me molesta más”, dice Gilbert. “Simplemente al pasar por los cajones de las niñas y tus propios cajones en tu habitación estaban abiertos, se siente violada y asquerosa”.