Internacional

Roma. – Una dramaturgo que dice que Dustin Hoffman se expuso a ella y la hizo masajear los pies en una habitación de hotel cuando tenía 16 años, dijo el viernes que pasó años en silencio culpable y se esforzó por no vestirse sugestivamente en contextos profesionales, porque ella asumió que el incidente fue su culpa.

La dramaturgo Cori Thomas era compañera de clase de la hija de Hoffman en 1980 cuando dice que conoció al actor, quien la invitó a su habitación de hotel en Nueva York a esperar a su madre después de cenar con los adolescentes. Después de que su hija se fue, Hoffman fue a tomar una ducha, dijo Thomas en una entrevista.

“Estaba allí sentado esperando a mis padres. Salió del baño y tenía una toalla a su alrededor y fue la primera, ‘Hmm, eso es un poco raro'”, dijo Thomas, que ahora tiene 53 años. “Y luego dejó caer la toalla, y creo que me gusta … Nunca había visto a un hombre desnudo. Nunca había besado a un hombre”.

Entertainment trade outlet Variety informó por primera vez la cuenta de Thomas en una historia publicada el jueves que incluía la afirmación de otra mujer de que Hoffman se metió la mano por los pantalones en un estudio de grabación mientras trabajaba en la película de 1987 “Ishtar”.

El publicista y abogado del ganador de un Oscar de 80 años no devolvió los mensajes de correo electrónico en busca de comentarios el jueves.

La actriz Anna Graham Hunter también ha alegado que Hoffman la buscó a tientas e hizo comentarios inapropiados cuando era una pasante de 17 años en el set de la película para televisión de 1985 “Death of a Salesman”.

Hoffman dijo en una declaración anterior que el incidente “no refleja quién soy”.

Durante una entrevista en Roma, donde asistió a un evento para escritores italianos y estadounidenses, Thomas describió su conmoción y confusión en la habitación del hotel con “una gran estrella” en la que pensó en ese momento “como el papá de mi amigo”.

Ella dijo que después de dejar caer su toalla, Hoffman se puso una bata y le pidió que le masajeara los pies. “No sabía qué hacer. Actué a mi edad. Tenía 16 años. Pensé, ‘Eewww, qué asco'”, dijo Thomas. “No sabía qué hacer realmente. Hizo una llamada a alguien y dijo: ‘Oh, tengo a la chica más bella masajeándome los pies. ¿Cuántos años tienes?’ y yo dije 16, y él dijo ‘Ella tiene 16.’ Entonces él sabía mi edad “.

El encuentro incómodo continuó después de la llamada con Hoffman en repetidas ocasiones preguntando si quería verlo desnudo de nuevo, dijo Thomas. “Estaba en un estado de shock, sin saber qué hacer”, dijo. “Siguió diciendo: ‘Sabes que estoy desnudo. Sabes que estoy desnudo. Si miras, verás que estoy desnudo'”.

“No quería ser grosera. Trataba de ser cortés. Esto era tan extraño e incorrecto … Había una parte de mí preocupada por lo que podría pasar”, continuó.

Después de que su madre finalmente la recogió, Thomas dijo que no le había contado lo que había sucedido, pero que fue lo suficientemente callada como para hacer sospechar a su madre.

“Ella siguió preguntando, ‘¿Qué pasó, está todo bien?’ Seguí diciendo ‘estoy bien’. Tenía miedo de hacer un escándalo. No quería avergonzar a mi amigo. No quería avergonzarme. No quería decirle “, dijo Thomas. “Sigo pensando que fue mi culpa”.

Thomas dijo que pasarían años antes de que ella hablara sobre la experiencia y que ella simplemente trató de dejarla de lado. Sin embargo, el efecto sobre ella se prolongó, dijo ella.

“Especialmente porque pensé que era un incidente aislado, tomé más culpa y culpa sobre mí mismo. Creo que siempre me he comportado de una manera no actuando de manera sugestiva”, dijo Thomas. “En el mundo profesional, trato de ser muy refinado y de ninguna manera parecer seductor o parecer como si estuviera tratando de serlo”.

Thomas dijo que decidió presentarse públicamente para apoyar a Hunter y contrarrestar los ataques a la credibilidad de la actriz.

“Tiene 80 años. No creo que nada vaya a cambiar con él”, dijo. “Creo que debería saber que hizo algo mal y que no está bien que haga algo mal. La gente también necesita saber que no está bien hacer estas cosas”.

El informe de Variety incluía la cuenta de Melissa Kester, quien dijo que Hoffman le metió la mano por los pantalones mientras grababa música para “Ishtar” y que pasó detrás de una partición, mientras que otros, incluido el novio de Kester, estaban cerca.

El informe se produjo una semana después de que Hoffman fuera interrogado intencionadamente sobre su tratamiento de las mujeres en un panel organizado por el anfitrión nocturno John Oliver. Hoffman apareció sorprendido por el interrogatorio de Oliver. Dijo que la acusación de Hunter tenía 40 años y sostuvo que no hizo nada malo.