Por Hugo Laveen

Parece que alguien intentó usar un dron para llevar drogas y teléfonos celulares a una prisión en Buckeye.

Según el Departamento de Correcciones de Arizona, un avión no tripulado de fabricación casera se estrelló en una zona de seguridad de “tierra de nadie” en el Arizona State Prision Complex-Lewis el 24 de septiembre. El área no era accesible para los reclusos.

Esta es la primera vez que los oficiales correccionales se encuentran con un dron en una prisión estatal, dijo DOC.

Confiscaron los artículos que tenía el dron, que incluía un par de bolsas de drogas y teléfonos celulares. El avión no tripulado y los artículos fueron enviados a un laboratorio criminal estatal para análisis de huellas dactilares y ADN.

El DOC dijo que no está claro quién estaba detrás del dron y que será difícil determinar quién es el sospechoso.

El departamento dijo que los teléfonos celulares son utilizados por los reclusos para la actividad de pandillas callejeras y otras actividades ilegales.

La agencia dijo que está evaluando tecnología que podría ayudar a evitar que los drones se acerquen a una prisión.

“Los empleados de ADC son conscientes de lo peligroso que es el contrabando ilegal, y nuestros investigadores monitorean continuamente a la población reclusa en busca de información de inteligencia que pueda ayudar a prevenir su importación a las instituciones estatales”, dijo Andrew Wilder en un comunicado.