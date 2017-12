Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La propietaria de un rescate de mascotas bajo escrutinio sobre el cuidado de sus animales ha sido arrestada.

Rebekah Fox fue detenida el jueves por un cargo de crueldad hacia los animales.

A principios de este mes, la policía de Phoenix comenzó a investigar después de que un perro enfermo y demacrado fue entregado para recibir tratamiento en la Sociedad Protectora de Animales de Arizona.

La Humane Society dice que un Labrador Retriever de 4 años fue traído por un ciudadano preocupado y se descubrió que procedía de Valley Fever.

La portavoz Bretta Nelson dijo que la Sociedad Protectora de Animales de Arizona tenía razones para creer que el perro estaba vinculado a un rescate de animales llamado Mavyn Animal Rescue.

La policía de Phoenix confirmó que inició una investigación criminal del caso.

La policía confirma que Mavyn es parte de la investigación sobre por qué el perro lucha por su vida.

La Humane Society publicó esta actualización sobre el perro el viernes. Ella está en un hogar adoptivo pero tiene un largo camino hacia la recuperación.

Ella es una perrita muy enferma pero ha engordado un poco. Actualmente se encuentra en un hogar de héroes adoptivos de AHS y recibe tratamiento a través del hospital de trauma de AHS. Anticipamos que estará bajo cuidado de crianza y será tratada a través de nuestro hospital de trauma por varios meses más. Una vez que se sienta mejor, también haremos que nuestro equipo de comportamiento trabaje con ella para confiar en las personas, ganar confianza, etc.

Está tomando medicamentos para Valley Fever, así como un programa de alimentación para aumentar de peso. Ella está extremadamente cerrada y no va a interactuar realmente con la gente. Es extremadamente desgarrador.

Una mujer que publicó un video del perro enfermo en las redes sociales dice que ella fue quien trajo el perro a la Sociedad Protectora de Animales de Arizona después de que se le pidiera que controlara a los animales Mavyn en ausencia de la dueña.

“Corté la perrera y la saqué, y ni siquiera podía ponerse de pie, estaba tan demacrada”, dice Alesia Apodaca, de Arizona Small Dog Rascue.

Apodaca proporcionó copias de una declaración de testigo voluntaria proporcionada a la Sociedad Protectora de Animales de Arizona cuando ella transportó al perro para recibir atención inmediata. Ella dice que este incidente hace que otros rescates de mascotas se vean mal.

“Pedir ayuda. No se trata de ti, se trata de los animales y eso es realmente frustrante cuando los atrapan con las manos en la masa y todavía no pueden admitirlo “, dice Apodaca. “Es como si todos cometiéramos errores”. Aprendemos a medida que avanzamos”.

El sitio web de Mavyn Animal Rescue dijo que tiene contratos con los departamentos de control de animales de Maricopa y Pinal County, pero portavoces de ambas agencias nos dijeron que a Mavyn Animal Rescue se le ha prohibido adoptar desde sus refugios después de rumores y acusaciones de maltrato de animales.

La Sociedad Protectora de Animales de Arizona alienta al público a que los llame cuando tengan alguna preocupación sobre un rescate y sus operaciones. Cualquier persona con información sobre este caso debe llamar a la policía de Phoenix.