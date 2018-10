Política

¿Cuál es el mayor problema que enfrentan los residentes de Arizona?, si fuera elegido, ¿cómo abordaría este tema?

“El mayor problema que existe sin duda es la educación pública”, dijo García. “Cuando al final de la sesión legislativa, usted tiene 75,000 maestros que se retiran, buscan y exigen mejores condiciones en las escuelas públicas, eso es, sin lugar a dudas, el problema número uno”; en estos términos respondió el candidato demócrata a gobernador de Arizona, David García, en una entrevista con Cronkite News.

García, de 49 años, dijo que cambiaría esto al mejorar los fondos para la educación. Planea colocar los ingresos existentes en la educación pública, eliminar los créditos fiscales que canalizan los fondos de la educación pública a las escuelas privadas y reducir las exenciones fiscales o las lagunas corporativas que agotan el dinero del fondo general.

García dijo que Arizona necesita una fuente de ingresos dedicada para que los maestros puedan “estar seguros de que la Legislatura en el futuro no va a piratear los fondos de educación pública”.

Además, García dijo que quiere recuperar la creatividad en el salón de clase haciendo menos énfasis en las pruebas estandarizadas, lo que dice que quita la creatividad y la innovación a los maestros.

“No hay preguntas de opción múltiple en la vida”, dijo. “Me gustaría vernos volver a enseñar de nuevo”.

En cambio, dijo que se centraría en las escuelas que ofrecen no solo diplomas de escuela secundaria, sino también habilidades del mundo real. Señaló los programas de Southwest Leadership Academy, que permiten a los estudiantes recibir certificados en cosmetología, construcción de drones o programas escolares de barbero junto con sus diplomas.

También citó la academia de codificación de Phoenix Union High School y las escuelas que ofrecen clases de colocación avanzada, cursos universitarios o certificados por ser bilingües para hacer negocios en español.

Dijo que la educación es importante no solo para los estudiantes y sus familias, sino también para el desarrollo económico.

“Una y otra vez, las compañías dicen lo mismo: Arizona tiene mucho a su favor, pero carece de inversión en educación pública y carece de una fuerza laboral altamente calificada”, dijo.

¿Qué otros temas son importantes para usted y su campaña?

García señaló la crisis del agua en Arizona y el estrés que las personas ponen en los recursos naturales como temas que surgen mucho, especialmente en las zonas rurales de Arizona.

“La gente viene a Arizona para disfrutar de su belleza natural, y creo que es un problema que preocupa a muchos arizonenses”, dijo. Como gobernador, dijo que reuniría a todas las partes interesadas para tener una conversación difícil sobre el agua y los recursos hídricos en el estado.

Además, dijo que la atención médica asequible es un problema de bolsillo para un gran número de arizonenses que tienen que elegir entre pagar su atención médica y sus necesidades diarias.

“Observaré a los arizonenses a los ojos y les diré que estamos comprometidos a trabajar arduamente para obtener atención médica asequible y accesible, sin importar quién sea usted y dónde se encuentre en Arizona”, dijo.

García dijo que Arizona podría permitir a los residentes comprar una opción de seguro público basada en Medicaid para usar como una red de seguridad.

¿Qué en tu trabajo anterior, experiencia política o voluntaria te hace un mejor candidato para ocupar este cargo?

García dijo que tiene el apoyo de los maestros porque saben que los entiende.

Si gana, dijo García, “por primera vez en mucho tiempo, tendremos un gobernador que es un educador. Será una visión muy diferente del mundo”.

García también destacó su experiencia como educador en ASU, así como su trabajo para ayudar a administrar una agencia de educación en todo el estado como experiencia que podría ayudarlo a liderar la carga para mejorar la educación pública en el estado. García se desempeñó como superintendente asociado de instrucción pública en Arizona desde 2000 hasta 2002.

“Sé lo que es estar en una posición ejecutiva, trabajar y hacer avanzar al estado”, dijo.

Además, es un veterano del Ejército, y dijo que “le importa a muchas personas que buscan integridad nuevamente en el servicio público”. Se desempeñó como soldado de infantería desde 1987 hasta 1989.

García dijo que su campaña no acepta dinero de los lobbistas o del comité de acción política corporativa. A partir del informe de financiamiento de la campaña del 11 de agosto en el sitio web del Secretario de Estado, García recaudó $ 1.02 millones, en comparación con los $ 4.7 millones del gobernador Doug Ducey.

“Vamos a ganar esta campaña con el poder del pueblo”, dijo García.

¿Qué es un desafío personal que necesitas superar?

García dijo que la campaña ha sido una experiencia agotadora, y lidiar con la publicidad negativa ha sido su mayor desafío personal.

“Esperamos ganar, a pesar de todo el miedo y la negatividad que hay por ahí, y cuando ganamos, volvemos a una conversación orientada a las políticas, eso es positivo y no se basará en los golpes y el miedo”, dijo.

Por favor comparta una cita o consejo que lo guíe.Cuando estaba en el campamento en la escuela secundaria, García escuchó una expresión que dijo que todavía vive: “Para OBTENER, tienes que PREGUNTAR”.

¿Con qué aplicación en tu teléfono no podrías vivir?

García dijo que pasa mucho tiempo en Facebook Messenger, “solo porque hay mucha comunicación que llega a través de nuestras redes sociales”.

Dijo que es importante conectarse con el segmento de Arizona que obtiene su información en las redes sociales, y en una Campaña, es esencial.

¿Hay algo más que quieras agregar?